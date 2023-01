Horoskop: rojeni v tem znaku so idealni partnerji (in zakaj)

Pogosto se jih opisuje kot nenavadne, osebe, ki odstopajo od povprečja, inteligentne posameznike, ki premorejo nešteto revolucionarnih idej. Prav zato je rojene v znaku vodnarja zlahka prepoznati.

Znani pa so še po eni lastnosti: so idealni partnerji. Vodnarji so namreč skrbni, predani in vedno se je mogoče zanašati nanje.