Horoskop: preverite, kateri znaki veljajo za najbolj turbulentna razmerja

Bik in strelec sta kot noč in dan. Čeprav se najdeta v uživanju v dobri hrani, gledališču in filmih, lahko strelčeva potreba po vznemirljivem dogajanju bika spravi iz tira. Le z dovolj komunikacije lahko najdeta kompromis, sicer ju čaka čustveni vrtiljak.

Čeprav imata dvojček in devica skupnega vladarja, se težko romantično povežeta. Dvojček je otroško navdušen nad raziskovanjem, igriv, rad se smeji, zabava in zavrača odgovornost, resnost in odraslost. To gre na živce devici, analitičnemu, praktičnemu in odgovornemu znamenju, saj živi po seznamu pravil in jo zamude, spontanost in improvizacija spravljajo ob pamet.

Lev in rak sta kot ogenj in voda. Nežni rakec si vzame veliko časa, preden začne razmerje. Želi si dom, družino, varnost, čustveno podporo ter ne mara sprememb. Lev pa rad blesti v družbi, hodi ven, hrepeni po dogodivščinah in želi biti v središču pozornosti. Le če sta odprta in odkrita drug z drugim, bosta lahko ustvarila ravnovesje.