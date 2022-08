Horoskop: površni znaki, ki padajo na lep videz

Kaj za nekoga v odnosih resnično šteje, lep videz ali dobro srce, je odvisno od mnogih dejavnikov, med drugim tudi od astrološkega znaka, v katerem je rojen. Nekateri veliko več pozornosti kot notranji namenjajo zunanji lepoti. Lahko bi rekli, da so zato malo plehki in površni, ti pa sodijo v to kategorijo. Preberite, katera znamenja so takšna.