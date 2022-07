Horoskop: najdominantnejše ženske zodiaka (z njimi ni šale)

Čeprav naj bi bil intimen odnos zveza med dvema enakovrednima partnerjema, je resnica največkrat drugačna: praviloma ima eden več besede od drugega. Ali je to ona ali on, je odvisno tudi od tega, v katerih astroloških znakih sta rojena.

Ženske v nekaterih se ne pustijo podrediti, saj so po naravi dominantne in vselej prevzamejo glavno vlogo. Katere so to, izveste TUKAJ!