Horoskop: najboljši starši med astrološkimi znaki

Res je, da astrološki znak, v katerem je nekdo rojen, ni in ne more biti edini pogoj za to, ali bo dober ali ne tako dober starš, a dejstvo je, da ima tudi datum rojstva malce vpliva na to, kako se nekdo znajde v starševski vlogi.

Rojeni v štirih znamenjih zodiaka imajo zaradi značaja malce boljše predispozicije od ostalih. Kateri so ti znaki, preverite tukaj.