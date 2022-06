Horoskop: astrološki znaki, ki znajo prepričati

Nekateri preprosto znajo: s šarmom, z avtoriteto, s sladkim nasmehom ali z jasno besedo druge hitro nagovorijo k stvarem, ki jih sami od sebe morda nikoli ne bi počeli.

Na to, kako prepričljiv je nekdo, vplivajo tudi zvezde. Pure Wow takole niza štiri astrološke znake, ki znajo vsakogar pripraviti do tega, da jim reče da.

Dvojček

Prvo znamenje na seznamu, kajti dvojček dejansko ne sprejema zavrnitve. Zanj odgovor ne ne obstaja, in četudi ga sliši, tako dolgo išče argumente, razloge in utemeljitve svojega načrta, namere ali resnice, da druga stran na koncu popusti. On pač zna. S svojim včasih malce otročjim obnašanjem, z igrivostjo, s smislom za humor in šegavostjo prepriča čisto vsakogar.

