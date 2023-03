Hitro privabite bogastvo

Vraža z metanjem kovanca čez ramo v vodnjak se je sicer spremenila v željo, da se še vrnemo v kraj, v katerem smo to storili, toda za njo se skrivajo tudi zakoni feng šuja za pridobivanje bogastva. Voda namreč v tej kitajski filozofiji, ki se ukvarja z urejanjem prostora, da bi v njem tekla energija, ki nas kar najbolj podpira, predstavlja dotok obilja. Zato vam lahko ta gesta pravzaprav pomaga povečati pritok obilja v vaše življenje, pravijo strokovnjaki za feng šuj. Pazite le, da kovanec vedno mečete v smeri proti vzhodu.

Hkrati v stanovanju redno zapirajte vrata, okna, pokrov straniščne školjke – vse odprtine, skozi katere lahko energija denarja pobegne od doma. Prav tako stanovanje redno čistite, da se znebite postane, stoječe energije in jo poženete v gibanje. Strokovnjaki za feng šuj pravijo, da energija našega doma odraža, kako stvari potekajo v našem življenju, zato se vam splača vložiti nekaj časa v to, da bo vaše bivalno okolje čim bolj usklajeno s frekvencami za privabljanje denarja, sreče in zdravja.