Hitro branje z dlani: kaj pomeni, če je življenjska črta dolga in globoka?

Že od nekdaj so ljudje proučevali pomen črt in oblike dlani, da bi odkrili, kaj se jim bo dogajalo. A bodite pozorni na to, da nenehno sprejemamo odločitve, ki spreminjajo našo usodo, zato se tudi črte na naših dlaneh rahlo spreminjajo skladno z njimi. Po pomembnih prelomnicah torej znova poglejte v dlan in razberite njena nova sporočila.

Če ste desničar, uporabite desno dlan, in obratno. Najprej poiščite črto srca, glave in življenja. Črta srca ali ljubezenska črta teče od mezinca do sredinca. Črta glave od kazalca v desno do prstanca. Življenjska črta pa od kazalca navzdol proti zapestju.

Srčna črta bo pokazala, ali boste našli pravo ljubezen. Če se srčna črta začne pod sredincem, vam najbolj ustreza samota. Če je vodoravna in izrazita, se boste zaljubili v partnerje, ki so vredni zaupanja in prevzamejo pobudo za različne stvari. Če je dolga in ukrivljena navzgor, ste pripravljeni dati vse za ljubezen. Če se dotika življenjske črte, boste imeli velikokrat zlomljeno srce, a to vas bo le okrepilo.

Druga najpomembnejša črta je črta glave, ki razkriva naša prepričanja. Če je dolga in globoka, morate paziti, saj vas brezobzirnost lahko spravi v težave. Če je valovita, imate težave pri sprejemanju odločitev, zaradi česar lahko izgubite kakšno dobro priložnost. Če je črta glave odebeljena oziroma dvojna, ste zelo pametni, a premalo samozavestni. Če je vodoravna, stojite za svojimi prijatelji, čeprav vas ti kdaj tudi izdajo.

Življenjska črta je najpomembnejša in kaže življenjsko energijo in moč. Če je dolga in globoka, boste živeli dolgo in zdravo. Če je dvojna ali trojna, je vaša energija odvisna od ljudi okoli vas. Če je ravna in blizu palca, boste razdražljivi v ljubezni in boste potrebovali potrjevanje.