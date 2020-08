Hitre spremembe v ljubezni in financah

Od srede, 2. 9., pa vse do petka, 4. 9., se Venera veže na seperativni kvadrat Marsa in Saturna ter ustvarja t. i. T-kvadrat, kar prinaša nepričakovane hitre spremembe, glede na vpletene planete vezane na odnose, ki so tako ali drugače naporni in težijo k harmonizaciji. S to kombinacijo bo veliko težje priti do kompromisov in je velika verjetnost čustvenih ran, prepirov, občutka, da nismo slišani, videni, varni in cenjeni v odnosu.



Ker je Mars na vrhu T-kvadrata, bo glavni način delovanja tekmovanje in boj, vendar na žalost s tako energijo harmonija izgine in bo bolečin več. Na družbeni ravni se enako nakazujejo jezne reakcije kot odziv na občutek ranjenosti, neslišanosti, necenjenosti.



Seveda pa T-kvadrat lahko deluje tudi na finančno področje, prinaša izgubo in nevarnost, nestabilnost, jezo in nemir, tekmovalnost in boj.



Merkur v istih dneh rahlja opozicijo Venere in Saturna, tako imamo v problemu že rešitev. Če na občutek osamljenosti, nevrednosti, nestabilnosti pogledamo od daleč, o tem govorimo mirno in razumsko, nesoglasij ne bo.



Tako imamo v teh dneh izbiro. Ali nas ranljivost potisne v boj, jezo in nemir ali pa najdemo način, da jo skomuniciramo. Hkrati nas Merkur v devici opozarja, da na situacijo, v kateri smo, lahko pogledamo od daleč in najdemo trezne in praktične rešitve. Na čustveni ravni, ko gre za ranjene odnose, pa govorimo ljubeče in prijazno in se raje ugriznemo v jezik, kot bi napadali in se jezili.