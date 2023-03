Hitre dihalne tehnike: pomagajo pri razstrupljanju in kuriti maščobe

Že indijski jogiji so si pomagali z dihalnimi tehnikami, ki nimajo samo duhovnih učinkov, ampak se lahko z njimi tudi razstrupite, spodbudite kurjenje maščobe v telesu in poženete prebavo. Pred vsakim obrokom trikrat globoko vdihnite skozi nos in izdihnite skozi usta. Čeprav se sliši preprosto, si s tem izostrite čute – okus, vonj in občutek za teksturo hrane. Z jasnimi mislimi in osredotočenostjo na obrok se izboljša tudi prebava in zmanjša potreba po prenajedanju.

Rezultat?

Boljša prebava in hujšanje. Za sproščujoč vdih ležite na hrbtu s pokrčenimi koleni, stopala potisnite k ritnicam, roke položite na popek. Počasi globoko dihajte, ponovite vsaj 20 vdihov. Ker je trebuh prepleten z živci, sproščanje tega predela pomiri čustva ter krepi živčni in imunski sistem, hkrati pa odstrani nepotrebne misli in strupe iz telesa. Ognjeni vdih pomaga zmanjšati trebušni obseg in oblikovati pas, spodbuja metabolizem in čisti telo. Sedite po turško in položite roke na spodnji del trebuha.

Globoko vdihnite, nato pa ponavljajte hitre vdihe skozi nos, ki napnejo in krčijo celoten trebuh. Za zmagovalni vdih udobno sedite, vdihnite skozi nos in napnite prsni koš. Zadržite dih dve sekundi, izdihnite skozi nos, vodite zrak v grlo in spustite zvok ob izdihu. V kri bo prišlo več kisika, povečana toplota pa bo delovala razstrupljevalno.

