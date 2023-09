Hitra pomoč za vsak dan: Vizualizirajte si scenarije, ko se odločate

S preprostimi vizualizacijskimi vajami si lahko pomagate povrniti energijo, se umiriti, povezati s sabo, kadar ste v stiski. Z njimi se hitro povežemo s svojo notranjo modrostjo, ki pozna vse odgovore. Če je vaš cilj postavljanje meja v odnosih in si želite biti močnejši oziroma se zaščititi v neprijetni situaciji z negativnimi ljudmi, si predstavljajte toplo, bleščečo se avro, ki se širi meter okoli vašega telesa.

Začutite, kot da se okoli vas širi svetel energijski balon, ki vas ščiti, vdihnite in se spet zavedajte svojega telesa.

Če se želite prizemljiti, povezati s telesom in zemljo, si predstavljajte korenine drevesa, ki se raztezajo od vaših bokov globoko v zemljo. Ko poganjajo, čutite, kako postajate vedno bolj močni in mogočni v svojem telesu. Nič vas ne more premakniti. Vztrajajte minuto, nato odprite oči. Učinke boste občutili nekaj ur, zato morate vajo ponavljati, če potrebujete daljši učinek nepremagljivosti in stabilnosti.

Kadar sprejemate pomembno odločitev ali tehtate med dvema možnostma, pa si pred sabo predstavljajte filmsko platno. Pomislite na tri morebitne izide situacije, o kateri se odločate. Ob vsaki si predstavljajte tudi pot, po kateri greste, če jo sprejmete. Opazujte dogajanje ter vse, kar vidite, slišite in občutite na poti. Na katerem potovanju ste najbolj uživali? Katero vas je najbolj osrečilo? S katerim ste najbolj usklajeni? Odgovor kaže najboljšo izbiro.