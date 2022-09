Hišne številke razkrivajo usodo družine: petica prinaša uspeh, sedmica paranormalne pojave

V starih kulturah Egipta, Kitajske, Indije in Japonske so verjeli, da imajo števila čarobno moč, zato so ljudem svetovali, s katerimi številkami naj se obkrožijo v življenju. Numerologi pa verjamejo, da ima tudi naša hišna številka skriti pomen, pišejo na atma.hr.

Če želite odkriti njen pomen, jo morate najprej zmanjšati na eno število. Če živite na številki 17, preprosto seštejte 1 in 7 in dobili boste končno število – 8. Če je vaše število 19, seštejte 1 + 9, nato pa spet 1 + 0, kar vam prinese število 1.

Ena

To število daje stanovalcem znak individualnosti in izvirnosti. Pogosto imajo številne zamisli, začenjajo nove projekte, sprejemajo izzive – in večinoma zelo uspešno. A kolikor je ena dobro število s finančnega vidika, prinaša manj sreče v zasebnem življenju, saj spodbuja izolacijo in kritiziranje drugih.

Prav tako prinaša neodločnost glede pomembnih življenjskih odločitev. Zaželeno je, da hišo okrasite v zlatih, oranžnih ali olivno zelenih tonih, da povečate pozitivni in zmanjšate negativni vpliv. Poskrbite tudi za svoj vid in prekrvavitev.

Dva

To število simbolizira spremembe, zato se ljudje iz tega doma pogosto odselijo, vanj pa pridejo novi. Stanovalcem je v njem le redko dolgčas, vedno je veselo. Običajno gre za zelo preprost dom s pridihom neurejenosti, ki spodbuja plodnost in zaljubljenost.

Ljudje, ki živijo na tem številu, pogosto delajo od doma ali svoje delo nosijo domov, zanimajo pa jih tehnologija, potovanja, alternativna medicina in astrologija. Zaradi svoje nepremišljenosti pogosto sprejemajo slabe poslovne odločitve in morajo začeti iz nič, v odnosih pa so lahko preveč odvisni od drugih.

Da bi povečali pozitivni in zmanjšali negativni vpliv, naj ga čim večkrat prezračijo – vnesejo več svetlobe in pospravijo nepotrebne stvari. Predlagani so toni, kot so rjava, siva in bež. Paziti morajo na svoja pljuča, kožo in želodec.

Tri

Je simbol širitve, prenove in izboljšave. Ljudje, ki živijo na tem številu, so pogosto perfekcionisti, navadno prijazni, zvesti, z optimističnim pogledom na življenje, a tudi zadržani. Imajo izostren smisel za humor in močne poglede na svobodo, vero in družino. Vedo, da se vedejo ekstravagantno in zapravljajo denar, ki ga nimajo, kar jim prinaša finančne težave.

Pogosto imajo veliko družino in radi nezmerno uživajo. V njihovem domu so dobrodošli modri toni in les, ki krepijo pozitivni in zmanjšujejo negativni vpliv števila.

V življenju je treba poskušati biti nekoliko bolj racionalen in praktičen, pri zdravju pa vzdrževati primerno težo in preverjati stanje srca in hormonov.

Štiri

Ta hišna številka predstavlja zapleten prostor za bivanje, saj je simbol konflikta – dveh nasprotujočih si sil, od katerih se ena bori za stabilnost, druga pa za spremembe. V tem domu se vedno kaj prenavlja, spreminja ali kupuje, zdi se, da živi neko svoje življenje. Hkrati pa svojim prebivalcem prinaša nekakšno občutljivost, empatijo in duhovnost, zato izžarevajo veliko karizmo. Konflikti temperamenta so pri njih zelo pogosti.

To število zagotovo ni za krhke in plašne, temveč za ljudi, ki so navajeni delovati pod stresom in imajo pod svojo nežno zunanjostjo veliko notranjo moč. Pomembno je, da si v življenju postavite prioritete in ne zanemarite ljudi, ki jim je resnično mar za vas.

Da bi zmanjšali negativni in spodbudili pozitivni vpliv, je dobro imeti v domu veliko sveč, cvetja in steklenih okraskov. Bodite pozorni na migrene, depresivne misli in težave s hrbtenico.

Pet

To število simbolizira harmonijo, ugodne misli in čustva. V tej hiši živijo družabnost, obiski, izmenjava informacij in veliko smeha. Solidarnost in stabilnost sta glavna ugodna vpliva števila pet, stanovalci pa so običajno uspešni zasebno, v srednjih in poznih letih pa tudi v poslovnem življenju.

Svojo srečo gradijo počasi in načrtno, vendar lahko premagajo vse ovire, če se osredotočijo na trdo delo. Slaba stran števila je nepazljivost, kot je pozabljanje ključev, ugašanje štedilnikov, likalnikov in podobnih stvari, kar ima za posledico začasne nevšečnosti.

Dober dodatek, ki bo okrepil pozitivni in zmanjšal negativni vpliv, so kovinski predmeti. Od zdravstvenih težav stanovalce najbolj ogrožajo visok krvni tlak in težave s pogostimi vnetji ušes, grla in nosu.

Šest

To število simbolizira odločnost, trdnost in skrajnost. Je bodisi harmoničen kraj skrajne tišine bodisi kaotičen dom z veliko kričanja in nenehnimi spremembami. Enako je lahko dom intenzivnega nesoglasja in odpora med domačimi ali intenzivne ljubezni in iskrene povezanosti.

Nekoliko čarobno število šest deluje tako, da iz ljudi izvablja ekstremna čustva in dobro deluje pri učenju novih stvari in predanosti hobijem, kot so kuhanje, fotografija, ukvarjanje z računalniki ali ročna dela. V tem domu so ljudje izjemno ustvarjalni.

Da bi povečali pozitivni in zmanjšali negativni vpliv števila, so dobri rumeni in svetlo zeleni odtenki, ki ustvarijo veliko udobno dnevno sobo za zbiratelje. Stanovalci naj bodo pozorni na zdravje svojih zob in kosti.

Sedem

To število je simbol sanjarjenja, domišljije in upora. Sedmica v stanovalcih vzbuja veliko duhovnosti, pa tudi čustev in ranljivosti. Včasih imajo težave z ločevanjem resničnosti in domišljije, zato bodo izstopali s svojimi prepričanji, ki se ne ujemajo z mnenjem večine.

Po nekaterih interpretacijah se v domovih s tem številom največkrat dogajajo paranormalni pojavi in druge nerazložljive stvari. Ljudje, ki tam živijo, se pogosto ukvarjajo z umetniškim poklicem, imajo hišne ljubljenčke in so veliki perfekcionisti.

Imajo ljubečo naravo in pogosto strastne, a konfliktne odnose. Njihova sreča v poslu je zelo spremenljiva. Izogibajo naj se pretiravanju in razvadam nasploh. Dom je dobro opremiti s številnimi detajli v vijolični barvi, ki bodo zmanjšali negativni in povečali pozitivni vpliv števila.

Osem

To številko je simbol spoštovanja, stabilnosti in moči. Stanovalcem prinaša dober ugled, avtoriteto in celo slavo, a tudi veliko odgovornost, ki jo imajo pogosto do drugih. Trudijo se ugoditi vsem, a z mero, ki ne ogroža njihovega počutja, tega pa se naučijo šele v srednjih letih.

Zaradi tega so lahko mlajši stanovalci nezadovoljni, vendar je to kratkotrajno. Število osem prinaša tudi spoštovanje tradicionalnih vrednot, kot so družina, prijateljstvo, delo, ljubezen ... Ta dom kljub stabilnosti zahteva pogosta popravila in dobro vzdrževane člane gospodinjstva, sicer se lahko pojavijo težave.

Notranjost je pogosto v temnih barvah, za večji pozitivni vpliv pa je dobro v dom vnesti veliko detajlov in okraskov, kot so slike in ogledala. Največje zdravstvene težave so slaba imunost ter pogosti prehladi in vnetja mehurja.

Devet

To število je simbol velikih delitev, kar se odraža v fizičnem videzu doma s številnimi sobami, ki imajo različne dekoracije, in številnimi različnimi temperamenti, ki živijo pod isto streho. Ljudem, ki živijo tam, običajno v življenju ne manjka pobude, vedo, kaj hočejo, in to neposredno poskušajo doseči.

Na tej poti se lahko zatečejo k raznim zvijačam in goljufijam, saj imajo čisto posebno razumevanje človeške morale. Vendar to ne pomeni, da so slabi, ampak izjemno iznajdljivi. V službi so običajno zelo uspešni, doma pa pogosto napeti. Vendar so navajeni živeti pod stresom, zato bi jim bilo v drugačnih okoliščinah dolgčas. V hiši se pogosto pojavljajo težave z ogrevanjem, vlago in toplo vodo.

Domači naj se pazijo ljubezenskih težav, ki jim lahko prinesejo depresijo, sicer pa so dobrega zdravja. Da bi okrepili dober in zmanjšali slab vpliv števila, je dobro celotno hišo povezati v eno celoto z belimi stenami in detajli povsod.