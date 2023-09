Hiše v astrološki karti

Kotne hiše so 1., 4., 7. in 10. Kar se dogaja v njih, je bolj vidno, je težje skriti. Četrta hiša ima vseeno nekaj skrivnosti v sebi, a so tudi te stvari vidne ljudem, ki so človeku blizu, ali postanejo vidne po smrti. Najpomembnejši osi horoskopa začenjata 1. in 7. hišo, gre za os jaz-ti. Druga os je os zasebno-poslovna (4. in 10. hiša). Znamenja, ki začnejo te osi, so pomembna, saj govorijo o primarnih nasprotjih, ki jih moramo uravnotežiti, da bi lahko delovali suvereno in harmonično.

Če je ascendent v tehtnici in descendent v ovnu, smo nagnjeni k ugajanju in razumevanju drugih, tudi miru za vsako ceno, treba se je naučiti čutiti sebe, biti bolj odločen in se postaviti zase, tako bomo manj prihajali v pasti negativnih lastnosti tehtnice. Ni prave prijaznosti brez direktnosti. Če drugih ne opozorimo na napake, je naša prijaznost včasih prav škodljiva.

Hiše predstavljajo različna življenjska področja. FOTO: Bestdesigns, Getty Images

Podobno je z dvojnostjo znamenj osi 4. in 10. hiše, tudi tu je treba uskladiti dve nasprotujoči si znamenji. Če je 4. hiša v znamenju leva in 10. vodnarja, smo od malega lahko vzgojeni kot pomembni, posebni, razvajeni, a se moramo naučiti delovati za skupno dobro in postaviti kdaj sebe na drugo mesto za interese skupnosti. Včasih je eden od staršev precej vase zagledan (najpogosteje oče) in drugi veliko naredi za dobro ljudi (mati). To je treba uskladiti, ohraniti svoje posebne potenciale in organizacijske talente, a jih uporabiti tako, da koristijo širši skupnosti.

Planeti v padajočih hišah

Sledeče hiše sledijo kotnim, to so 2., 5., 8. in 11. Kar se dogaja v njih, je bolj zavezujoče, trdovratno in vztrajno. Ljudje z veliko planeti v njih dajo veliko pozornosti na materialno plat življenja in so manj prilagodljivi. Prva os je os moje-tvoje, os prejemanja in dajanja. Blokade na te hiše ne nosijo samo pomanjkanja ravnotežja na materialni ravni, ampak tudi neravnotežje v odnose, saj imamo težave sprejeti in dati energijo. Druga os je kreativna, vezana na to, da izražamo sebe in s tem upoštevamo tudi druge. To je tudi os prejemanja in dajanja ljubezni, prek pete hiše mi ljubimo, enajsta hiša pa kaže, kje smo ljubljeni.

Padajoče hiše nakazujejo minljivost vsega, so spreminjajoče se, torej 3., 6., 9. in 12. Soočajo nas s tem, da se vse spreminja. Prva os je os razuma in spoznanja, druga os bolezni (fizične in psihične) in duhovnosti, saj brez služenja (6. hiša) ni duhovnega napredka. Planeti v padajočih hišah se nimajo velike moči izraziti, ne nosijo vidnih uspehov. Stvari, vezane nanje, lažje skrijemo.

Nesrečne so 6., 8. in 12. hiša, močno vezane na bolezni in težave, krize. V materialnem smislu so najzahtevnejše. Planeti v njih se težje izrazijo, delujejo popačeno in v zadevah, ki jih simbolizira planet v teh hišah, bomo morali delati dlje. A brez teh hiš ni duhovnega razvoja.

Srečne hiše pa so 5., 10., 11. (najsrečnejša), 3. (zmerno srečna). Planeti v tradicionalno srečnih hišah se lažje izražajo in prinašajo ljudem bolj prijetna doživetja in izkustva.