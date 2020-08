Hipnoza in svobodna volja

Brez skrbi, terapevt hipnozo samo vodi, nima popolne oblasti nad človekom, mirijo strokovnjaki. Nadzor ima vedno stranka, ki lahko hipnozo tudi kadar koli prekine. Praviloma za to ni potrebe, saj se vsak posameznik sam odloči, na čem želi delati, katere vzorce odpraviti, da je čas za spremembo. Vse terapevtove sugestije so izoblikovane tako, da so v njegovo dobro. Hipnoterapevt na uvodnem srečanju pridobi informacije, kaj si posameznik želi spremeniti. Ko se dogovorita o cilju, deluje v okviru posameznikovih načel in želja. Stranka se lahko hipnoze v celoti ali delno spominja, saj hipnoza ni spanje.



Pa gre v hipnozi lahko kaj narobe? Se lahko prehitro zbudimo, doživimo travmatično izkušnjo, izgubimo nadzor? Lahko terapevt z nami manipulira? Ne, na vse našteto odgovarjajo terapevti. Posameznik ima nad celotnim procesom popoln nadzor. Tiste, ki jih je malo strah, pomirijo tako, da jim rečejo, naj zdaj odprejo oči, nato pa še, da tako, kot so jih odprli zdaj, jih lahko tudi kadar koli med hipnozo. S tem dobijo dokaz, da imajo vse pod nadzorom sami. Če vemo, da je hipnoza normalno stanje, je vsak strah odveč. Hipnoterapevt lahko s posameznikom dela samo v okviru želja in ciljev, ki jih na začetku ta postavi.