Hibridni sončni mrk: prinaša večje spremembe, rušenje in nove začetke

Jutrišnji sončni mrk bo viden na južnem Pacifiku, v Indoneziji in iz Avstralije. Večinoma sončni mrk prinaša spremembe, novosti. Nekaj se poruši, da bi naredilo prostor nečemu novemu. Včasih šele čez leta vidimo posledice določenega mrka. Kljub temu nas vedno v času mrkov stiska, pritiska v spremembe tudi na zasebni ravni in so obdobja mrkov za nas manj enostavna.

Tokrat se bo mrk dovršil na 29. stopinji ovna, kar že samo zase nakazuje možnost koncev, zaključevanja, hkrati pa to dodaja nekaj negotovosti. Ker je točka mrka v kvadratu s Plutonom, se zdi, da prinaša krize, manipulacije, strah in breme, in ni spodbuden znak za vojna področja. Tema, ki jo Pluton nosi, se dobro sklada s temo mrka in oba skupaj nakazujeta težke čase, bitko za moč, premoč.

Čeprav v družbenem pogledu mrk prinaša spremembe na področja, kjer je viden, astrologi opazujemo njegov vpliv tudi na posameznike, s katerimi je povezan, tako kot tudi s karto države, na tak način ima vpliv tudi tam, kjer ni viden.

Tokratni sončni mrk je koten za Slovenijo in države ob nas, s čimer bo bolj vplival tudi na naše kraje, prinašal večje spremembe, rušenje in nove začetke. Poleg tega je močno vezan na karto Slovenije, saj pride eksaktno v konjunkcijo z našim IC, vrhom četrte hiše, kar nakazuje spremembe, vezane na naše ozemlje, vreme, notranjost države, kmetijstvo. Včasih tak mrk nakazuje možnost naravnih katastrof.

Vsi bomo čutili družbeni vpliv mrka, vsakega od nas se bo bolj ali manj dotaknil, odvisno od tega, s čim v natalni karti se bo povezal. Točko mrka damo lahko namreč v natalno karto in preverimo, v katero našo hišo pade. Tisto, kar ta hiša predstavlja, bo deležno nekega konca, a pozneje na ruševinah tudi novega zagona, razvoja. Če pride tudi do zelo ozke konjunkcije s kakim planetom, bo to, kar ta simbolizira, doživelo spremembo, konec in začetek ali oboje. Tudi ozke aspekte točke mrka v odnosu z našo karto je mogoče pogledati in videti, katera področja bodo izpostavljena. Mehkejši aspekti prinašajo drobne spodbudne spremembe, naporni hitrejše in šokantnejše.

V vsakem primeru je čas mrkov čas za obrat vase. Dobro je, da prečistimo svoje domove, odstranimo vse, kar ni več uporabno, se notranje pripravimo na spremembo. V času od 20. 4. do 5. 5., ko je obdobje mrkov, je modro čim manj reagirati in ne sprejemati večjih in pomembnejših odločitev. Ker se mrk veže s kvadratom na Pluton, se je smiselno potruditi, da se popolnoma ne prepustimo črnogledosti v sebi. Da ne dovolimo, da nas od zunaj zmanipulirajo temne novice. Ohranimo upanje, pozitivno naravnanost, vsako leto sta vsaj dva sončna mrka in spremembe so v življenju nujne. Bolj ko to razumemo, bolj ko se prepustimo življenju, manj bo bolečin in skrbi.