Guruji opozarjajo: Negujte svojo energijo

Guruji opozarjajo, da zaščita ni vedno najboljša izbira, saj pomeni, da se zapremo pred popolnoma vsem, dobrim in slabim. Odvisno je sicer, kakšna je zaščita, s čim se zaščitimo, s katero namero ter ali se postavljamo nad vse in si dajemo pravico, da vemo, kaj je dobro za nekoga drugega.

Previdni bodite torej, če opazite, da ste se zaradi zaščite preveč izolirali, ničesar ne čutite in svet doživljate kot skozi steklo. Vaša zaščita je namreč lahko tudi, da nimate pričakovanj in predvidevanj ter ves čas poskušate biti čim bolj odprti in sprejemajoči. Ko se zbudite, se najprej odprite za čisto življenjsko energijo, da ste čist kanal zanjo. Poskušajte oklestiti svoje mentalne predstave in naredite jutranje vaje. Če vam pade vibracija, naredite nekaj, da si jo dvignete. Zavedajte se, da ste to povzročili sami s svojim ravnanjem, lahko ste si na primer naložili preveč opravil. Pri tem poskušajte čim manj vklapljati um, saj je pretirano analiziranje obremenjujoče in nam še bolj spusti vibracijo.

Tudi opravljanje je pogost vzorec, ki nam niža vibracijo. Ko se povežemo z ljudmi, jim namreč dajemo energijo. Zato povejmo o drugih raje kaj lepega ali se pogovarjajmo o svojih idejah, načrtih. Še en primer je ljubosumje. Za njim se skriva, da nismo povezani s seboj, ampak pozornost usmerjamo navzven namesto navznoter. Ljubosumje ni povezano z nikomer drugim kot z vami in je samo ogledalo, ki kaže, da imate primanjkljaj pri sebi. Pošteni moramo biti do sebe in zaznati, za kaj gre. Vse, kar nas moti, je namreč povezano z nami. V nas sproža nekaj, s čimer se moramo ukvarjati.