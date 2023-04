Guruji opozarjajo na te napake pri iskanju pravega

Guruji pravijo, da moramo, preden se povežemo s partnerjem, najprej ljubiti sebe. Če pričakujemo, da bodo naše najgloblje potrebe zadovoljili drugi, bomo namreč grenko razočarani. Preden najdemo pravega partnerja, moramo postati pravi sami zase. Po zakonu privlačnosti moramo sami živeti ljubezen, da jo lahko nato pritegnemo kot osebo ali dogodek. Hkrati moramo vedeti, kakšnega partnerja iščemo. Seveda želimo, da je prijazen in ljubeč, a pri podrobnejšem opisu se nam običajno zaplete. Vzemite si čas in jasno opredelite svoje želje, pravijo in svarijo pred postavljanjem previsokih pričakovanj in nerealnih zahtev.

Vaš um sicer misli, da je najpametnejši in dobro ve, kaj potrebujete, a z egom lahko pogosto naredite napako. Partnerja zato raje opišite širše, kot nekoga, ki je duhovno na vašem nivoju, je iskren in ljubeč do vas in se dobro počutite ob njem. Pazite tudi, da vaše izhodišče ni, da ste obupani. To je najslabše stanje, s katerim se lahko lotite iskanja partnerja. Vibracija obupa prežene vsakogar v vaši bližini. Bodite igrivi, radovedni, lahkotni, saj s tem ne boste blokirali energije.

Druga napaka je, da vas je strah samote. Če se spopadate s to težavo, jo izkoreninite. Čim več bodite sami, dokler ne premagate tega občutka. Naučiti se morate biti srečni, tudi če ste sami, šele tako se ne boste obupano oklepali partnerja.