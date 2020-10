Grška boginja mavrice za dvojčke

Planeti ali ascendent v dvojčkih izražajo človekovo dvojno naravo. Z njimi je povezana Iris, grška boginja mavrice, ker tudi ona uteleša dvojnost v naravi – kombinacijo vode in svetlobe.



Dvojčkova glavna naloga so druženje, komunikacija in prenašanje informacij. Iris je znana tudi kot sel bogov, saj prehaja med nebom in zemljo ter prenaša informacije, zato je pogosto upodobljena s krili. Prav tako jo opisujemo kot angela oz. bitje, ki prenaša božja sporočila. Kot taka je boginja navdiha in učenja, zato so tudi dvojčki radovedni, zabavni, komunikativni, vedoželjni, verjetno vedno polni idej, zamisli, šal in komentarjev.



Dvojček predstavlja tako moški kot ženski del, združena v eno, zato se pripadniki tega znamenja na globlji ravni učijo združevanja razlik v eno ter umirjanja svoje naravne težnje, da bi bili povsod naenkrat, ob tem pa ostanejo celostni in samosvoji.