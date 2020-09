Govorite svojo resnico

Z grleno čakro je povezan lapis lazuli, znan kot kamen resnice, na verižici lahko nosite tudi akvamarin ali turkiz. FOTO: Madkruben/Getty Images

Peta čakra skrbi za komunikacijo in izražanje. Na fizični ravni nam njeno neravnovesje kažejo bolezni grla in vratu, govorne napake, prehlad ter težave s sluhom, psihično pa se blokade izražajo kot žalost, jeza, obsojanje in depresija. Organi in deli telesa, povezani s 5. čakro, nam omogočajo, da ustvarjamo in sprejemamo vibracije zvoka. Besede imajo moč zdravljenja, če govorimo svojo notranjo resnico, naš notranji in zunanji dialog o sebi pa odloča, kako zdravi smo.Neravnovesje 5. čakre se lahko izrazi tudi tako, da govorimo brez prestanka, ne da bi poslušali. Za tem se skriva strah pred tišino in samoto. Lahko svoj glas uporabljamo za to, da škodimo drugim, npr. z opravljanjem ali kritiko, da bi nekoga prizadeli, vpili nanj, ustvarili dramo. Po drugi strani lahko čutimo, da pri nečem nimamo besede. Nesporazumi so prav tako znak neusklajenosti grlene čakre. Dnevna afirmacija, ki lahko pomaga pri vsem tem, je: »Zlahka govorim svojo resnico.«Pomagajo tudi petje, ponavljanje manter ter vaje za vrat, saj si s sedečim delom hitro zategnemo mišice. Tudi na delovnem mestu lahko sedimo vzravnano, gledamo predse, roke naj počivajo na kolenih z dlanmi navzgor. Glavo zasukajte v desno, potisnite brado navzdol, zaokrožite z njo in jo obrnite v drugo smer. Ponovite kroženje, osemkrat na obe strani. Vrnite glavo na sredino, kazalec in sredinec desne roke položite na brado ter jo potisnite na prsi. Zadržite in dihajte. Sprostite brado in ponovite z levo roko.Poleg tega se čez dan osredotočite na svoje besede in preverite, ali res čutite, kar govorite. Ne obsojajte se, le opazujte, kolikokrat nekoga namerno zavajate ali usmerite v drugo smer. Če boste delali na tem, boste opazili, da je izražanje notranje resnice podobno kot trenirati mišico. Več vadite, laže vam bo. Ni treba, da vedno poveste vse. Zlahka nekomu rečete, da o nečem ne bi radi govorili, nečesa ne veste, o nečem niste prepričani. Molčite tudi, če bi sicer nekoga prizadeli.Če vas prijateljica npr. vpraša, ali vam je všeč njena modra obleka – in vam ni –, ostanite tiho ali recite: »Všeč mi je bila tista s cvetličnim vzorcem, ki si jo nosila zadnjič.« Nič ni narobe, če omehčate dejstva, ni pa treba lagati. Čez dan nenehno preverjajte, ali bo, kar poveste, škodilo vaši integriteti, vas ločilo od duše.