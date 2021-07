Gong – glasbilo bogov

Gong je med najučinkovitejšimi pomočniki pri prehajanju v spontana meditativna stanja, le prepustiti se mu je treba. FOTO: Stevica Mrdja/Getty Images

Gong je najbolj resonančno glasbilo na zemlji. Dobri pri enem samem udarcu ustvarijo več kot 12 različnih tonov. Niso pa cenjeni samo zaradi svoje glasbene vrednosti, ampak tudi kot duhovno orodje, saj lahko ustavijo tok misli, razbijejo energijske blokade in nas prestavijo na višje vibracije. Gong je tako med najučinkovitejšimi pomočniki pri prehajanju v spontana meditativna stanja, treba se mu je le prepustiti. V zgodovini je bilo delo z njimi skrbno in ritualno delo mojstrov, skrito znanje.Prvi gongi naj bi bili iz bronaste dobe, in sicer ščiti bojevnikov, po katerih so udarjali za priklic zbora in ustrahovanje. Kralji in vodje so imeli najete mojstre zvoka in gonga, da so jim igrali, saj so vedeli, da se pri tem odpirata 6. in 7. čakra. V teh globljih stanjih so dostopali do pravih odločitev, videnj, idej ... Zabeležena je namreč tudi uporaba za odpiranje kronske čakre in s tem lažjega odhoda duše skoznjo v poslednjih dnevih višjih slojev. Gong učinkovito spodbuja pretok energije skozi čakre, ker ustvarja toliko tonov, da se v izobilju teh vedno najdejo pravi, ki resonirajo s tonom v določenem delu telesa (čakri, organu ...).Med zvočno kopeljo z gongom se odpre 1. čakra (zehanje), 2. (mrmranje, mrgodenje, hahljanje ...), 3. (smeh), 4. (jok), 5. (kašelj), 6. (pojav notranje svetlobe v tretjem očesu), 7. (blaženost, občutek povezanosti). Včasih so izkustva celo orgazmična ali podobna zunajtelesni izkušnji. Zvok gonga ustvarja globoko sprostitev, umirja naše misli in spodbuja delovanje na višjih ravneh zavesti. Ob poslušanju se ustvarja spekter različnih ravni zvokov, ki vibrirajo energijo meridianov v telesu in s tem pomagajo vzpostavljati ravnovesje. Gong namreč vpliva tako na telo kot njegove meridiane. Prodre v vsako celico, zmanjšuje napetost in pospešuje prekrvitev. Terapija z njim nam tako pomaga predelovati čustva. Je odlična terapija za stresne situacije, depresijo, negativne občutke, občutke osamljenosti, jeze, strahu. Izboljšuje imunski sistem.Pri gong kopeli se človeško telo kopa v vibracijah gonga. Izvajamo jih lahko posamezno ali v skupinah, oblečeni, v toplem prostoru, v naravi ali ob vodi, kjer se moč vibracije poveča. Gong ustvarja zvok om, zvok vesolja, iz katerega smo nastali in nas spremlja vse življenje. To začne spodbujati telo, da se začne obnavljati ter uskladi vibracije fizičnega in duševnega dela. Pride do globoke sprostitve, dolgo ostanemo v theta stanju, odklopimo se od ega, kar nam pomaga, da se odrečemo nadzoru uma, s tem pa podzavestno čistimo travme in vzorce.