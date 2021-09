Gnezdo zapustite pripravljeni

Ljudje, ki so vam najbližje, morda kljub krvni povezavi ne resonirajo s tistim delom vas, ki je drugačen, z vašim pogledom na življenje. Sproščanje energijskih vezi s starši tako pomeni predvsem sprostitev energije iz vašega uma in čustev. Gre pravzaprav za globok pogled vase in odkrivanje, do katere stopnje živite po sistemu iluzij svojih staršev, njihovih pravilih, vzorcih, prepričanjih in prepovedih, ki temeljijo na strahu in obsojanju. Ko vam je to jasno in lahko vse to sprostite, ste osvobojeni, jim lahko oprostite in v resnici tudi energijsko zapustite gnezdo.



Šele ko urediš vezi s starši, namreč na notranji ravni prevzameš odgovornost za svoje življenje, posledično lahko sprejmeš starše take, kot so. Rečeš ne njihovih strahovom in iluzijam, toda hkrati vidiš, da so sami zapleteni vanje, poleg tega pa so tudi oni na misiji svoje duše. Ko to vidiš, jim lahko odpustiš. Zavedaš se, da ravnajo najbolje, kot lahko, in da so te imeli radi na najboljši mogoči način. Če to začutiš v srcu, lahko spustiš zamero in greš naprej. Po svoje smo namreč vsi žrtve svojih staršev – morda so z egom potlačili našo zavestnost v otroštvu ali nam privzgojili škodljiva prepričanja. Delno ste nekaj časa živeli v skladu z njihovimi iluzijami in ne imeli možnosti izbire, ker ste bili njihov otrok. Preseganje občutka žrtve pa je eden najmočnejših prebojev v življenju, ki ga lahko naredite, ko odrastete.

