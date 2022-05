Globalizma se ne da ustaviti: v prihodnjih letih velike in hitre spremembe

Vsi trije transsaturnovci se pomikajo h koncu znamenj, v katerih so, in počasi se izteka določen energijski utrip, zaključujejo se njihove zgodbe. Vsi so v negativnih, pasivnih ženskih znamenjih, tako smo bili zadnja leta bolj sprejemljivi kot kreativni in aktivni.

Pluton je obudil zavest o finančnih tegobah, nas spomnil na zločine belih ovratnikov, ozavestil energijo plutokratov. Njegovo potovanje po kozorogu je okrepilo zavest tistih, ki se borijo za ohranjanje državne suverenosti, tradicij narodov, preteklega, čutimo lahko, kako narašča njihova moč zaradi novega sveta, v katerega gremo s prehodom Plutona v vodnarja.

Uran v biku je budil realnost naravnih katastrof zaradi vremenskih sprememb, prinesel biokemična zdravila, spodbudil napredek v bioloških znanostih, okrepil realnost, da je mogoče trgovati s kriptovalutami. Dokler bo v biku, bo veliko pozitivnih sprememb na tem področju.

Neptunovo potovanje po ribah pa je prineslo veliko praznoverja, ozaveščanje težav s cepivi in farmacevtskimi lobiji, ki jim je manj do zdravja ljudi kot do zaslužka.

Prehod Plutona v vodnarju se bo za kratek čas zgodil že med marcem in začetkom junija 2023, nato večji del 2024., dokončno pa med novembrom 2024 in marcem 2043. Pluton bo prinesel krizo in spremembe na področje sociale, elektronike, tehnologije. Moč bo dobilo vse, vezano na tehnologijo, sledila bosta izjemno hiter tehnološki razvoj in elektrifikacija vsega.

Modernizacija se bo dotaknila vseh področij – od avtomobilske industrije do šolstva. FOTO: Igor Sinkov/Getty Images

Na družabni ravni se kaže prevlada globalizma, lahko tudi držav, ki jih povezujemo s komunizmom. Ljudstvo se bo spomnilo svoje moči, če se ga bo preveč stiskalo, bo več uporov, nepokorščine, revolucij ali državnega razdvajanja, iskanja skupnosti na nov, drugačen, bolj enakovreden način.

Neptun bo prešel v ovna marca 2025 in bo tam do marca 2039. Umetnost bo dobila inovativni pridih, odkrijejo lahko nova zdravila za bolezni, vezane na možgane. Robotika bo funkcionalna, a tudi bolj lepa. Veliko prefinjenosti bo pri izdelovanju novih avtov. V filme bo vstopila nova surova energija, krajši bodo, a bolj impulzivni, inovativni. Spremembe so možne v avtomobilski industriji, motorji na drug pogon, snov, ki je še ne uporabljamo za energijo.

Uran bo vstopil v dvojčka julija 2025 in tam ostal do avgusta 2033. Prinaša posodobitve šolskega sistema, več uporabe računalnikov pri šolanju, informacije bodo potovale hitreje, posodobili se bodo hitrost interneta, avtomobili in sistemi prevoza. Velik premik bo v mentaliteti glede nakupa električnih avtomobilov. Prodaja bo vedno bolj vezana na internet, nakupovali bomo vedno bolj z vsega sveta. Morda se bo moderniziralo izdajanje knjig.

Prihajajo premiki, ki bodo spremenili odnose med državami ter pospešili življenje. Tradicionalnost in nacionalnost bosta izgubili moč, postali bomo ljudje sveta, ne nujno takega, kot si ga je zamislil zahodni globalizem, ustvarjal ga bo tudi vzhodni blok (Rusi, Kitajska). Globalizem je stvarnost bližnje prihodnosti, ne da se ga več ustaviti, mogoče le speljati bolj v korist malega človeka.