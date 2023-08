Glejte skozi gurujeva očala

Gotovo ste se že znašli v naporni situaciji, ko se je zdelo, da se ne morete rešiti iz nje. Bolj ste bili jezni in nemočni, bolj se je vaša stiska poglabljala, težji so bili zunanji izzivi. Kar koli ste naredili, ni delovalo, dokler ste se obremenjevali s tem. Nato pa je težava čudežno izzvenela sama od sebe. Po čistem naključju se kar naenkrat niste imeli več časa ukvarjati s tem – in je samodejno minilo. Guruji temu pravijo, da kar hraniš, raste, tisto, čemur ne posvečaš nobene pozornosti, pa izgine iz tvojega sveta.

Poskusite na vsako težavo pogledati skozi duhovna očala. Izogibajte se pogovorom, v katerih sogovorec agresivno izraža svoje mnenje in vas želi povoziti in posrkati, o politiki ne razpravljajte, če vas razburi, negativne informacije pa strašijo in spravljajo v paniko. Kadar je kdo nadležen in cepeta za pozornostjo, je bolje, da se mu takoj posvetite, namesto da se več ur jezite, ker vas moti in je siten, ali greste v obrambo in napad, saj ga v obeh primerih zalagate z energijo.

Se vam situacije ponavljajo?

Stvari, ki ne resonirajo z vami, lahko poslušate, ne da bi čutili, da mora biti to tudi vaša resnica. Prepoznajte potrebo sogovorca po sprejetosti, upoštevanju, sočutju in razumevanju, da bosta razpravo oba zaključila energijsko napolnjena, četudi se ne strinjata. Razlika je v tem, da ste se mu pozornost in ljubezen sami odločili podariti, zato ne čutite, da jo je izsilil in vam je bilo nekaj odvzeto proti vaši volji.

Opažajte, kdaj se vam situacije ponavljajo, zrcalijo, so povezane med sabo ter skrivajo lekcije. Vsakokrat, ko vas kaj razburi, poskusite pogledati na dogodke z druge plati. Vse je namreč povezano in zadeva, ki vas muči, vam hoče v resnici pokazati nekaj o vas samih.