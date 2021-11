Glede svojega astrološkega znaka ste morda v popolni zmoti. Razkrivamo, zakaj.

Ste popolnoma prepričani, da ste po horoskopu Tehtnica, Ribi, Lev? No, morda ste v popolni zmoti. Obstajalo naj bi namreč 13 astroloških znakov, 13. znak pa je Kačjenosec (latinsko Ophiuchus).

Kačjenosec – od 29. novembra do 17. decembra

Slavni astronom Ptolemej je navedel Kačjenosca kot eno od 48 ozvezdij. Po podatkih Nase so ga poznali tudi Babilonci, vendar so se zaradi 12 koledarskih mesecev odločili za 12 astroloških znakov. Kljub temu danes nekateri astrologi trdijo, da bi to moral biti v horoskopu tudi 13. znak. Če torej upoštevamo precesijo, imajo današnji astrološki znaki drugačne datume, in sicer:

od 20. januarja do 16. februarja – Kozorog;

od 16. februarja do 11. marca – Vodnar;

od 11. marca do 18. aprila – Ribi;

od 18. aprila do 13. maja – Oven;

od 13. maja do 21. junija – Bik;

od 21. junija do 20. julija – Dvojčka;

od 20. julija do 10. avgusta – Rak;

od 10. avgusta do 16. septembra – Lev;

od 16. septembra do 30. oktobra – Devica;

od 30. oktobra do 23. novembra – Tehtnica;

od 23. novembra do 29. novembra – Škorpijon;

od 29. novembra do 17. decembra – Kačjenosec;

od 17. decembra do 20. januarja – Strelec.

Osebnostne lastnosti Kačjenosca

Kot pozitivne lastnosti astrologi navajajo radovednost, ustvarjalnost, inteligentnost, optimističnost in iskrenost. Med negativne lastnosti Kačjenoscev se uvrščajo ljubosumje, pretirana kritičnost in obsojanje ter nedoslednost.

Kompatibilnost Kačjenosca

Kdo je vaša potencialna sorodna duša? S kom se nikakor ne boste razumeli? Med kompatibilne znake po mnenju astrologov sodijo Ribi, Kozorog, Tehtnica, Rak, Oven in Dvojčka, po drugi strani pa vam svetujejo, da se izogibate Devicam, Bikom Levom, Škorpijonom, Strelcem in Vodnarjem.

Ozvezdje Kačjenosca FOTO: Allexxandar, Getty Images

Kačjenosec, kačji strup in nesmrtnost

Po starodavnem grškem izročilu je Kačjenosec Asklepij, zdravnik, ki je skuhal zdravilni napoj iz kačjega strupa, ga je pomešal z gorgonino krvjo in neznanim zeliščem. Ta napoj je ljudem omogočil nesmrtnost, kar je razjezilo Hada, gospodarja podzemlja. Zaradi njegovega vztrajanja je Zevs ubil Asklepija s strelo, saj je deloval proti volji bogov.Še danes je Asklepijeva palica simbol Svetovne zdravstvene organizacije, pa tudi Slovenskega zdravniškega društva.

NASA teorije o 13. astrološkem znaku zavrača

»Ne, nismo spremenili horoskopa,« pravijo pri Nasi. V objavi na svojem blogu so razložili razliko med astronomijo (»znanstveno študijo vsega v vesolju«) in astrologijo (»se ne šteje za znanost«). Astrološki znaki so preprosto ozvezdja, ki so v skladu z Zemljo in Soncem, ko planet sledi svoji orbiti. Zemlja dejansko potuje skozi 13 znakov, vključno s Kozorogom, Ovnom in, da, Kačkjenoscem, toda pred približno 3.000 leti so se Babilonci – ne NASA – odločili, da je 12 znakov boljših kot 13, zato so ga izključili. »Linija od Zemlje skozi Sonce kaže na Devico 45 dni, na Škorpijona pa kaže le 7 dni. Da bi se to ujemalo z 12-mesečnim koledarjem, so Babilonci prezrli dejstvo, da se Sonce dejansko premika skozi 13 ozvezdij in ne 12. Nato so vsakemu od teh 12 ozvezdij dodelili enako količino časa,« pojasnjuje NASA v svoji objavi.