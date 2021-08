Frekvence so jezik vesolja

V vesolju deluje sila privlačnosti. Enako pritegne enako. Vse v vesolju, vse, kar obstaja, lahko dojemamo kot valovanje, frekvenco, energijo. Tisto, na kar se osredotočate, to pritegnete. Tako delujejo univerzalni zakoni. Velja tudi, da ko nekaj pričakujete, bo um našel vsako povezavo in način, da bi potrdil vaša prepričanja in pričakovanja. Zato bodite pozorni, kaj oddajate na vsakodnevni ravni, saj se bo stvarnost uravnala na vaše nastavitve. Če se bojite, da boste zboleli, in nenehno mislite na to, kako bi se lahko zaščitili, namreč oddajate vibracijo bolezni. Seveda pa je vseeno malce preveč poenostavljeno reči, da boste avtomatično pritegnili same slabe reči, če ne obvladate zakona privlačnosti. V resnici boste dobili izkušnje, ki jih potrebujete za rast in razvoj. Težavne okoliščine tako pomenijo le, da nečesa še ne obvladate in niste predelali. Toda če znate pritegniti nekaj, česar nočete, velja, da se zlahka naučite privibrirati tudi tisto, kar si želite. V vas je ključ do vsega, kar si želite. V vibracijskem svetu, v katerem živimo, pa bo tudi prepričanje, da je nekaj neizogibno določeno, usodno, zapečateno, vplivalo na to, da se bo to manifestiralo. Zato vedno pričakujte dobre stvari. Šele ko ste osredotočeni na vibracije, ne na situacije, namreč odpadejo vse omejitve.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: