Finančni horoskop za oktober: ta tri znamenja bo spremljala sreča brez primere

Kot pravi Pavel Globa, bo ta tri astrološka znamenja v oktobru doletelo nepričakovano bogastvo.

Oven Oven bo v oktobru eno najsrečnejših astroloških znamenj. Astrolog predstavnikom tega znamenja svetuje, naj se spopadejo z zamudami na delu, svoj prosti čas pa namenijo študiju in razvoju svojih veščin, kar jim bo prineslo finančni uspeh.

Bik Za bika bo drugi mesec jeseni izredno ugoden. Denar jim bo preprosto padel v naročje, znamenje pa bo uspešno tudi na vseh drugih področjih. Paziti morajo le na porabo, predvsem naj se ne spuščajo v tvegane podvige – to bi lahko povzročilo finančne izgube in imelo negativne posledice.

Tehtnica Oktobra 2021 bo tehtnica lahko izboljšala svoj finančni položaj s krajšim delovnim časom ali z nekaterimi kratkoročnimi projekti. Zato predstavniki tega astrološkega znamenja ne smejo zamuditi priložnosti za zaslužek in nikakor ne smejo zavrniti projektov, ki bi jim lahko prinesli veliko denarja.

