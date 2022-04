Finančni horoskop za maj 2022: denar se bo lepil na ta dva astrološka znaka

Venera bo v začetku maja v znamenju rib, in ker je to planet obilja, bo to še posebej vplivalo na finančno stanje teh dveh astroloških znakov. Kdo bo imel največ sreče v maju, vsaj pri financah?

Lev

Finančna injekcija lahko pride od starejših sorodnikov, lahko gre tudi za dragocena darila in celo dediščino. Poslušajte svojo intuicijo in se ji pustite voditi pri odločanju, ko gre za denar. Igrajte na varno karto in se ne prepustite finančnim avanturam. Če boste delali pametne poteze, vas bodo zvezde nagradile z veliko vsoto denarja.

Bik

To je mesec, ko se bo vaš trud končno začel obrestovati. Leta in leta ste delali, zdaj je čas za nagrade. Skupaj s prijatelji boste prišli do lepega dobička, zato priložnosti za sodelovanje nikar ne zamudite. Ta mesec se vam bodo odprle tudi druge nepričakovane priložnosti, vendar dobro premislite, preden se odločite. Kot pišejo na stil.kurir.rs, denar bo, vendar je pomembno, da se ne zaletite in da stvari preudarno preučite.