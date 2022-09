Finančni horoskop za leto 2023: koga čaka pravo finančno blagostanje?

Astrologi trdijo, da večino astroloških znamenj v letu 2023 čaka ne le finančna stabilnost, ampak tudi pravo blagostanje. Če se boste pravilno odločali in se v nekaterih primerih ne bojite tveganj, boste lahko povečali svoj dohodek in uresničili svoje sanje. Kaj točno lahko pričakuje vaše astrološko znamenje v 2023?

Oven

Finančni horoskop za 2023 napoveduje, da vas v začetku leta čakajo velike spremembe. Stari načini zaslužka morda ne bodo več prinašali dobrih prihodkov, morali boste iskati nove načine. Ne bodite prestrašeni, takšne spremembe bodo ugodno vplivale na finančno stanje, do začetka pomladi pa lahko pričakujete dober zaslužek, ki bo zadostoval ne le za domače potrebe, ampak tudi za izpolnitev vse večjih želja. Če vlagate denar, ga vlagajte v gospodarske projekte in druge inovativne ideje. Z vidika zaslužka bo še posebej uspešno obdobje od septembra do novembra, zato je pomembno, da svojo priložnost zgrabite takoj in je ne izpustite.

Bik

Bikom leto 2023 na področju zaslužka ne bo prineslo ničesar posebej drugačnega. Finančno bo karseda stabilno, kar pa ne bi smelo ovirati produktivnega dela in želje po izboljšanju, učenju novih stvari. Odločnost bo pozitivno vplivala vaše finančno stanje. V začetku poletja bo mogoče uspešno investirati v velike projekte, na primer v IT-sektorju ali nepremičnine. Jeseni boste prejeli nepričakovano in na prvi pogled donosno ponudbo, ki je lahko povezana z investicijo, toda najverjetneje je ne bi smeli sprejeti. 2023 je čas, ki ga je bolje porabiti za samorazvoj in sodelovanje v zanimivih projektih. V prihajajočem letu bo vlaganje vase obrodilo sadove.

Dvojčka

V letu 2023 se vam priporoča, da posebno pozornost namenite naložbam. Astrologi svetujejo, da da bo to pravi čas, da pritegnete vlagatelje v svoj posel in ga s tem razširite. Če bo vse narejeno pravilno, se bo dohodek do konca pomladi začel znatno povečevati. Vrhunec finančne sreče pričakujte avgusta/septembra. Jeseni si vzemite premor. Ko si boste povrnili moči, lahko še naprej vlagate v inovativne projekte, ki bodo zagotovo donosni. Do konca leta obstaja možnost, da prejmete dediščino ali velik dobiček.

Rak

Raki bodo v letu 2023 finančno stabilni. Resnejšega povečanja prihodkov ni pričakovati, a denarja jim ne bo zmanjkalo. Bodite pozorni na to, kako drugi uspešni ljudje služijo denar, in se učite od njih. To bo povečalo vaš dohodek in se naučili se boste nekaj novega. Čeprav bo leto finančno stabilno, lahko oplemenitite dohodek, na primer z bančnim depozitom. Tisti, ki imate svoje podjetje in zaposlene, lahko po nesreči pokvarite odnose s sodelavci, zato morate biti mirnejši in sprejemati premišljene odločitve. Konec leta bo priložnost za prejem velikega dodatnega dohodka, vendar je bolje, da ne sprejemate prenagljenih odločitev in opustite sumljive transakcije.

Lev

Levi boste lahko v naslednjem letu občutno zvišali raven dohodka. Da bi dosegli največji uspeh, je priporočljivo, da ste pozorni ne le na svoje finance in posel, ampak tudi na to, kaj počnejo drugi ljudje. Sreča bo naklonjena tistim, ki se bodo zgledovali po uspešnih ljudeh iz ožjega kroga in spremenili svojo smer. V drugi polovici leta se bo v bližini pojavila oseba, ki obljublja spodoben dohodek. Z dogovorom o sodelovanju bo mogoče uspeti, pomnožiti dohodek. Konec leta vam zvezde obetajo prijetno presenečenje, ki je lahko povezano s prejemom dediščine, dragega darila ali nagrade.

Devica

Finančno uspešnost si lahko device obetate od aprila do septembra. V preostalem času ni priporočljivo sprejemati pomembnih odločitev, menjati službe, vlagati večje količine denarja v projekte, si izposojati denar ali ga zapravljati za večje nakupe. Da bi ostali v dobri finančni formi, se vam odsvetuje, da vse delo naložite na svoja ramena. Pomembno je povezovanje ekipe, porazdelitev nalog in zadolžitev med zaposlenimi. Prav tako ne vlagajte v sumljive projekte. Ozrite se okoli sebe, saj tistega, kar potrebujete, ni treba kupiti, ampak si lahko izposodite, s čimer boste privarčevali. Ob koncu leta lahko dobite drago darilo. Vredno je razmisliti, ali bi lahko morda oseba, ki vam ga bo podarila, v prihodnosti prosila za neprijetno uslugo.

Tehtnica

V letu 2023 boste tehtnice še posebej finančno uspešne v času luninega mrka. V tem obdobju astrologi priporočajo vlaganje v zanimive projekte, nepremičnine, odpiranje bančnih depozitov. Kljub sreči ne menjajte službe, četudi je ponudba zelo mamljiva. Želeni dohodki se ne bodo realizirali, novo področje dela pa bo postalo nezanimivo, vsaka želja po rasti in izboljšavah lahko izgine. V začetku poletja se bo najverjetneje pojavil dodatni vir zaslužka, ki vam bo omogočil resne prihranke. Povečanje dohodka lahko povzroči zavist sorodnikov ali bližnjega kroga, zato izposojanje velikih zneskov ni priporočljivo.

Škorpijon

Od januarja do aprila 2023 boste imeli škorpijoni največ sreče na finančnem področju. Uspeh bo prišel na trenutnem delovnem mestu. Če se boste obnašali zadržano in sprejemali premišljene odločitve, bodo to opazili nadrejeni in v začetku poletja lahko pričakujete povečanje dohodka. Septembra/oktobra boste potrebovali premor, da se izognete izgorelosti pri delu in depresiji. Povsem sprejemljivo je zapraviti spodoben znesek zase – to je lahko potovanje ali kakšna draga stvar, dogodek. Konec leta bo prinesel prijetno presenečenje v obliki zajetne vsote denarja. To je lahko nagrada, dragoceno darilo sodelavcev, nadrejenih, sorodnikov ali prijateljev.

Strelec

Vaše finance bodo v letu 2023 bolj ali manj ostale nespremenjene, kar ni nujno slabo. Ker bo dohodek stabilen, lahko začnete obvladovati novo področje dejavnosti. V prihodnosti vam bo to pomagalo napredovati po karierni lestvici ali poiskati drugo, bolje plačano službo. Aprila/maja ne bi smeli odpirati depozitov, vlagati večjih zneskov v posle in različne ideje, saj lahko to negativno vpliva na vaše finance. Če se denar kopiči v tuji valuti, je treba posebno pozornost nameniti nihanju tečajev in se pravočasno odločiti. Ni priporočljivo posojati večjih zneskov niti bližnjim prijateljem in sorodnikom, saj lahko izkoristijo prijaznost in dolga ne bodo kmalu vrnili.

Kozorog

Vaše finančno stanje bo v naslednjem letu precej predvidljivo. Sreča vas bo spremljala povsod in vedno. To se seveda izplača izkoristiti in začeti vlagati v večje projekte, v nepremičnine in odpreti depozite. Spomladi je priporočljivo, da se lotite dodatnega projekta v službi ali pa pristanete na ponudbo sodelovanja na drugem področju. Mogoče je, da bo novo področje povzročilo veliko zanimanja in do konca leta boste zamenjali službo ter se vključili v radikalno nove in nenavadne dejavnosti. Večja obremenitev ob koncu leta lahko povzroči težave, zato ne pozabite na rekreacijo.

Vodnar

Za vodnarje bo leto 2023 s finančnega vidika najuspešnejše. Dohodki se bodo znatno povečali, mogoče bo zamenjati poklic ali najti vir dodatnega dohodka. V vsakdanjem življenju se bodo pojavile nove dragocene stvari, veliko uporabnih nakupov, uresničile se bodo stare sanje. Hkrati je pomembno vedeti, da je treba tudi ob povečanju dohodka sredstva racionalno razporediti. Večino priporočajo za varčevanje, naložbe. Če boste neracionalno porabili ves denar in ga ne boste investirali, lahko bo koncu leta pričakujete upad dohodka, načrtovana potovanja pa lahko odpadejo.

Ribi

Finančni uspeh lahko pričakujete od junija do septembra. V tem obdobju se bo pojavil dodatni dohodek. Julija/avgusta lahko iz bližnjega okolja pride donosna ponudba, kar bo pozitivno vplivalo na vaše finance. Vse leto je priporočljiva maksimalna aktivnost, vlaganje sredstev, odpiranje depozitov v banki. Ob koncu leta boste ribe postale bolj ekstravagantne. In da bi prihranili denar, pomislite, ali so vse želje potrebne in ali se lahko na neki način omejite. Od oktobra do decembra je bolje vzeti kratek premor in se omejiti na samo eno delovno mesto, piše alo.rs.