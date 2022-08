Finančni horoskop za jesen 2022: bogastvo čaka te tri astrološke znake

Letošnja jesen bo za nekatera astrološka znamenja še posebej uspešna, predvsem na finančnem področju, pišejo na mondo.rs. Tisti, ki so globoko v dolgovih, se bodo znebili svojih težav, drugi dve znamenji pa bosta povečali svoje bogastvo. Preverite, ali ste med srečneži.

Bik

Biki so materialisti in pripravljeni vložiti veliko truda v izboljšanje svojega življenjskega standarda, saj je zanje zelo pomemben. Astrologi jim za to jesen napovedujejo vrtoglavi uspeh, predvsem finančni. Največ možnosti za dodatno bogastvo imajo tisti biki, ki delajo na spletu oziroma so povezani s prodajo prek spleta in družbenih omrežij. Astrologi zato še posebej poudarjajo, naj nikar ne zanemarijo družbenih omrežij. Če še nimajo računa, ki bi jim pomagal pri promociji njihovega podjetja, ga naj vsekakor odprejo to jesen, saj bodo tako povečali svoje možnosti, da pritegnejo pozornost pravih ljudi in zaslužijo bogastvo.

Škorpijon

Še eno srečno znamenje, ki mu zvezde napovedujejo finančni uspeh. Škorpijoni naj bodo še posebej pozorni v sredini jeseni, ko bodo njihove možnosti za dodatni denarni tok večje kot kadar koli prej. Jupiter se bo premaknil v položaj, kjer bodo predstavnike tega znamenja opazili nadrejeni in jim ponudili nekaj, kar bo preprosto nemogoče zavrniti. To znamenje lahko jeseni pričakuje poklicni uspeh, s tem pa tudi izboljšanje financ in življenjskega standarda.

Vodnar

Astrologi predstavnikom tega znamenja svetujejo, naj sredstva, ki jih že imajo, pametno naložijo. Sredina septembra in konec novembra bosta idealen čas, saj bo razporeditev planetov optimalna za opravljanje nepremičninskih poslov in sprejemanje ključnih odločitev za vso družino. Poleg tega se jim obetajo nova, zelo koristna poznanstva, lahko tudi z ljudmi iz tujine, zato je priporočljivo, da so prisotni na dogodkih, saj je to tudi način za spoznavanje ljudi, ki bodo pripomogli k izboljšanju njihovih financ.