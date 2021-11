Finančni horoskop za 2022: ta znak bo plačeval stare dolgove

Kot pišejo na 12horoscopesigns.com, lahko s pomočjo finančnega horoskopa za 2022 predvidevate, ali boste lahko v prihajajočem letu denar lahko porabljali »brezglavo« ali pa boste morali krepko varčevati in pokrivati svoje finančne luknje.

Oven

Ovni, ki delate v medijski industriji, naj bi bili leta 2022 s svojimi financami zadovoljni, tisti Ovni, ki pa delate v drugih panogah, pa se boste morali za dober zaslužek dodatno potruditi. Čisto vsi boste morali biti previdni v zadnjem četrtletju leta, ko bo Saturn v vaši osmi hiši. Posebna previdnost se svetuje pri poslovanju z nepremičninami in vlaganju v lahke zaslužke.

Bik

Tudi Biki boste v 2022 s svojimi dohodki zadovoljni. Planetarna položaja Venere in Jupitra jima bosta naklonjena skozi vse leto. Pričakujejo lahko tudi nepričakovane dohodke. Tisti, ki delajo v donosnem poslu, lahko v prihajajočem letu zaslužijo pravo bogastvo.

Dvojčka

Planetarni položaji Jupitra, Venere, Merkurja in Saturna bodo v prid vašim financam. Priporočljivo je, da se nepremičninskih zadev in naložb lotite v prvem četrtletju leta 2022. To vam ob koncu leta prineslo dober dohodek.

Rak

Raki boste imeli v 2022 stalen dohodek. Zaposleni lahko dobite povišico. Poslovneži lahko pričakujete velike dobičke. Previdni morate biti, če se odločite za vlaganje v plemenite kovine.

Lev

Planet Jupiter bo v vaši hiši dediščine. Morda boste prejeli dohodke od premoženja, lahko od staršev. Več denarja boste pridobili tudi z vlaganjem v nepremičnine. Na splošno bo vaš finančni položaj leta 2022 zdrav. Odsvetuje se vam, da poskušate špekulirati z denarjem na področju življenjskega sloga.

Devica

Prisotnost Jupitra v Ovnu ne bo prinesla sreče na področju igre na srečo, zato se jim izogibajte. Bo pa za vaše finance koristen vpliv Saturna. Kljub temu boste morali v 2022 poravnati več starih dolgov. Priporočljivo je, da denar porabljate pametno. Špekulacije lahko privedejo do finančnih izgub, saj vam zvezde na področju financ niso tako naklonjene.

Tehtnica

Tehtnice boste imele v letu 2022 stabilen dohodek. Ni priporočljivo preizkušati sreče z vlaganjem v nepremičnine ali plemenite kovine. S trdim delom lahko pridete do višjih prihodkov. V prihajajočem letu se odsvetujeta prodajanje premoženja, ki ga dobite z družinsko dediščino, in igranje spletnih iger na srečo.

Škorpijon

Planetarni položaji Jupitra, Venere, Merkurja in Saturna bodo imeli na vaše finance močan vpliv. Lahko zaslužite več, kot pa je vaš redni dohodek. Do tega lahko pridete z vlaganjem v nepremičnine in druge finančne instrumente. Tudi podjetniki lahko pričakujete več dobička

Strelec

Ljudje, rojeni v znamenju Strelca, boste dobili več dohodka z lastnino, lahko tudi s pomočjo družinske dediščine. Če se boste odločili prodajati nepremičnino, bo lahko ta prodana za več, kot pa je njena vrednost. Nakup in prodaja nepremičnin sta vam v prid.

Kozorog

Ljudje, rojeni v znamenju Kozoroga, v letu 2022 ne smete špekulirati z denarjem. Za srečno življenje morate nadzorovati svojo porabo. Obstaja možnost, da boste v drugi polovici leta porabili več denarja za svoje zdravje. Čeprav lahko dobite stalen dohodek, morate postaviti proračun in ga pametno porabiti. Podjetniki se ne bi smeli zaleteli v skupne naložbe in partnerstva, saj lahko to privede do izgube.

Vodnar

Vodnarji boste imeli v letu 2022 imeli stabilen dohodek. Ni priporočljivo vlagati v nepremičnine in finančne trge. To lahko privede do izgub. Bodo pa vaši prihodki poravnali vaše stroške v proračunu. Priporočljivo je, da v prihajajočem letu ne špekulirate z denarjem.

Ribi

Ribe v 2022 nikakor ne smejo špekulirati s svojimi prihodki. To je zato, ker bo nepotrebna poraba povzročila pomanjkanje denarja v družinskem proračunu. Priporočljivo je, da preverjate svoj tedenski finančni horoskop in denar ustrezno porabljate. Prav tako se boste morali boriti, da bi zaslužili svoj dohodek.