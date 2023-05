Finančna numerologija: številke vaše plačilne kartice vam prinašajo srečo ali pa vas sabotirajo

Numerologi verjamejo, da obstajajo plačilne kartice s srečno kombinacijo, ki pritegnejo denar v vaše življenje. Ko izračunate svoje število, lahko plačilno kartico prilagodite svojemu finančnemu stanju. Na primer, morda boste razumeli, zakaj imate toliko impulzivnih nakupov. Če se vaše število izkaže za srečno, boste lahko povečali svojo finančno zavest in izboljšali energijo privabljanja denarja.

Tako se izračuna število plačilne kartice:

Seštejte vse števke s plačilne kartice in vsoto pretvorite v enomestno število.

Na primer, številka kartice je 1234 5678 9101 1121. Torej, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 52, 5 + 2 = 7. Sedem je torej vaše število.

Finančna numerologija: pomen števil

Enica označuje začetek

Plačilna kartica s tem številom je lahko primerna za ustanovitev lastnega podjetja. Prav tako število ena pomeni stalnost in stabilnost, ki ju včasih primanjkuje. Zato je takšna plačilna kartica idealna tudi za varčevanje. Motivira vas, da denarja ne porabljate nepremišljeno in poskušate prihraniti čim več.

Število dve pomeni množenje

Ta plačilna kartica je primerna za naložbe, prenose plačil, ki jim sledijo vračila denarja in bonusi. Namenjena je privabljanju denarja in pri tem se odlično obnese. Kartica ni primerna za varčevanje, natančneje gre bolj za denarne tokove, ki se včasih spremenijo v pravo bogastvo.

Število tri je število množenja in plodnosti

Stanje na tej kartici bo vedno pozitivno in denar, ki prihaja nanjo, se bo vedno množil. Lastnik te plačilne kartice ima finančno gledano veliko sreče. Število tri se prav tako nanaša na nakupe delnic in naložb, ki se bodo vsaj dvakratno povrnile.

Število štiri pomeni stabilnost

Štiri velja za najbolj stabilno število. Denar prihaja k vam nenehno, čeprav ne nujno v velikih količinah. Osebo s takšno plačilno kartico odlikujeta varčnost in premišljeno nakupovanje. Na spontano srečo ne računajo in navajeni so, da vse dosežejo z z lastnim delom.

Število pet pomeni samozavest

Če imate v rokah kartico s tem številom, je jasno, da je čas, da verjamete vase. Finančno stanje je odvisno izključno od vaših dejanj. Zato nehajte odlašati. Ne bojte se aktivne uporabe kartice, saj bo to pomagalo pritegniti denarne tokove.

Število šest prinaša številne priložnosti

To je eno najsrečnejših števil v svetu denarja in vam daje več možnosti. Toda previdno, lahko se opečete! V takšni finančni tekmi je pomembno, da ne pozabite nase in na svoje zdravje. Kartica s tem številom je primerna za ljudi z razvito intuicijo, za takšne, ki znajo preprosto »zavohati« finančno priložnost in ji slediti. Poleg tega je takšna plačilna kartica namenjena varčevanju. Če se znesek na vaši kartici konča s številom 6, je sreča še večja.

Število sedem prinaša srečo

Sedem že od nekdaj velja za srečno število in tudi tokrat ni izjema. Plačilna kartica s tem številom bo zagotovo pritegnila obilico denarja in uspeh v življenju. Glavna stvar je upoštevati nekaj preprostih pravil. Prvo je, da kartice ne uporabljate za igre na srečo in impulzivne nakupe. Drugo je, da z denarjem ravnate spoštljivo in ne podcenjujete njegovega pomena v življenju. Tretje pravilo je, da s te kartice ne posojate denarja.

Število osem je simbol neskončnosti

Če to število obrnete za 90 stopinj, boste dobili znak neskončnosti. V financah je ta učinek še posebej izrazit. Plačilna kartica s tem številom pomeni neskončen denarni krog. Glavna stvar je, da ne zapravljate po nepotrebnem in da premišljeno varčujete. Vse je treba narediti zavestno in takrat se bo tok denarja povečal.

Število devet pomeni srečen izid

S to kartico se bo vse odlično izteklo, če boste porabili točno toliko, kot si lahko privoščite. Niti evra več. Zelo pomembna sta pozitiven odnos do denarja in preudarnost. Če boste to imeli v mislih, bo sreča vedno na vaši strani, pišejo na lepotaizdravlje.rs.