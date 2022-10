Feng šuj: darila teh ljudi zavrzite ali zažgite, nikoli jih ne prinesite v hišo

Strokovnjaki za feng šuj verjamejo, da vsak predmet nosi energijo in s tem, ko ga zadržujemo v hiši, to energijo prenašamo v svoj dom. Zato bi morali paziti, kaj prinašamo v hišo ter čigava darila sprejemamo in hranimo.

Menijo, da je najslabša stvar, ki jo lahko prinesete v hišo, darilo zavistne in zlobne osebe. Ta predmet naj bi v hišo hitro prinesel prepir, celo bolezen, ločitev ...

Verjame se, da bodo ljudje, ki vam zavidajo in niso prav nič veseli vašega uspeha, družinskega ali poslovnega, prvi v vrsti, da vam prinesejo darilo. Negativna energija darovalca se prenese na predmet, ki tiho, a močno deluje iz kota vašega doma.

Kako prepoznati predmet, poln negativne energije?

Če ste se ob prejemanju darila počutili neprijetno ali imate čuden občutek vsakič, ko ga pogledate, brez slabe vesti zavrzite predmet. Ne odlagajte ga na podstrešje, v klet ali podobno, ampak ga kar zavrzite. Nekateri menijo, da je takšne predmete še najbolje zažgati.