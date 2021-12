Erotični horoskop za 2022: kaj vas čaka v spolnem življenju?

Na naš libido vplivajo tudi zvezde in planetarne poravnave, kar pomeni, da bodo nekateri astrološki znaki v 2022 imeli več strastnih noči kot drugi. Jupiter v Ribah bo naelektril naš libido in prebudil nekatere vaše najbolj mesene in živalske želje. Neptun v Ribah bo s svojo romantiko poskrbel, da bo vsak od astroloških znakov postal nežnejši, čutnejši in strastnejši. Po mnenju astrologov pri astrofame.com bo več astroloških znakov spustilo svoje zavore in končno bodo začeli postavljati svoje potrebe in želje na prvo mesto.

Za Ovne ni počitka

V svojih čustvenih odnosih potrebujete intenzivnost in v letu 2022 vas čakajo daljša obdobja hrepenenja. Spolnost ostaja eden vaših najljubših načinov izražanja, tudi ko gre za spravo s partnerjem.

Bik je pripravljen na eksperimentiranje

Letos iščete užitek in morda nekaj novega. Če ste v zvezi, si boste noči začinili z eksperimentiranjem v spalnici. Če ste samski, boste najverjetneje začeli z romanco z nekom, ki se vam že dlje časa zdi privlačen.

Stres bo zadrževal Dvojčke

Lačni ste ljubezni v vseh njenih oblikah – tako v čutnih debatah, kot med rjuhami. V vašem odnosu sta veselje in dobra volja. Kljub temu bo konec leta frustrirajoč, nadloge bodo prevzele vajeti nad vašim življenjem in vam preprečile, da bi v 2022 zacveteli.

Rak bo imel slajše spolno življenje kot kdaj koli prej

Vaša spolnost bo polna romantike in do partnerja boste še bolj pozorni kot doslej. Boste postali idealni ljubimci? V vsakem primeru vas čaka nekaj vznemirljivih mesecev in ne boste imeli veliko počitka.

Lev bo doživel spolno prebujenje

Pri vas je vse mogoče in čakajo vas vesele ter vroče dogodivščine. Vendar pa ob koncu leta omejite svoje impulze in se raje osredotočite na druge vidike življenja. Napetost vam lahko prepreči, da bi se sprostili in prepustili radostim telesne ljubezni.

Device bodo prebudile svoje čute

Lahko pričakujete, da boste zelo poredni! Čeprav ste v spalnici precej tradicionalni, boste postali nekoliko bolj pustolovski in to bo navdušilo vašega partnerja. Tako se bo vaš nežni spolni odnos pogosto spremenil v nekaj veliko bolj vročega.

Tehtnica se bo morala ogreti

Tudi, če boste na začetku leta nezaupljivi, se boste kmalu odprli radostim mesenih užitkov. Ste prava seksualna bomba in želite nadoknaditi nekoliko turobnejše leto 2021. Ne glede na status vašega razmerja se boste zabavali in sprostili.

Škorpijon bo ohranil svojo spolno moč

Tudi če leto 2022 ne bo vedno lahko, bodo vaš strastni temperament v ljubezni in vaše spolne potrebe ostajali močni. Ni nujno, da se boste želili zavezati, vendar pa to še ne pomeni, da se boste odrekli spolnim užitkom.

Strelec bo odkril svoje globoke želje

Brez zadržkov boste zapeljevali in uživali v darovih ljubezni. Če ste v razmerju, boste cveteli in s svojim partnerjem boste usklajeni bolj kot kdaj koli prej. Ste romantični? Očitno bolj, kot si to dovolite.

Kozorog bo postal čutnejši

Na padec libida v oktobru in decembru ne boste imuni, razen tega pa bo vaše leto v spolnosti precej zadovoljivo. Morda boste celo srečali nekoga, ki bo v vas prebudil nekaj novih občutkov. Prav tako boste svojo strast v 2022 izražali s čutnimi kretnjami in ne z besedami.

Vodnar bi lahko doživel razočaranje

Če ste v razmerju, se s partnerjem v postelji ne boste vedno strinjali, kar vas včasih lahko frustrira, saj želite slediti svojim željam. Če ste samski, boste uživali v svobodi, ki jo imate in jo znate izkoristiti, da izživite svoje spolne želje.

Ribe bodo doživele leto, ki ga nikoli ne bodo pozabile

Doživeli boste trenutke zlitja, trenutke strasti in trenutke burne ljubezni. Ste precej romantični in vaša duša vas ne sili v razne avanture, saj se posvečate osebi svojih sanj. Če ste samski, lahko pomemben zmenek v vas prebudi iskrice strasti in ljubezni.