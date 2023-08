Energijsko se očistite

Sol je odličen energijski čistilec, zato duhovni učitelji in terapevti priporočajo, da si pripravite solno kopel po situaciji, v kateri ste prejeli negativne vibracije določene osebe ali prostora. Okopate se lahko po napornem sestanku, težkem delovnem tednu, če vam kdo krade energijo ali preprosto po tem, ko se zadržujete v množici ljudi, v kateri se energije prepletajo in vdirajo v vaše polje.

Da očistite avro, je dovolj že skodelica morske soli za eno kopel. Izogibajte se različnim dišečim kopalnim solem, saj so pogosto umetne. Raje dodajte nekaj kapljic eteričnega olja in nekaj ščepcev sode bikarbone, ki poskrbi za bazično ravnovesje. Če želite, lahko dodate tudi koščke ingverja, svežega ali v prahu, ki bo potegnil strupe iz telesa. Po taki kopeli vam bo vroče in poskrbeti boste morali, da po njej spijete dovolj tekočine in si vzamete čas za počitek.