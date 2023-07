Energijski zapis se prenaša

»Zdi se, da ljudje, ki se hitro po smrti ponovno inkarnirajo in imajo žive spomine na preteklo življenje, sploh niso zapustili zemeljske ravni bivanja. Enako kot duhovi duša ostane na njej in se pogosto rodi blizu prvotne družine ali svojega doma. Ko preide na drugo stran, pa posamezna duša 40 do 60 let ohrani svojo individualno identiteto, zato se lahko prek medija pogovarjamo s svojimi pokojnimi svojci. Po tem času se duša zlije z enotno zavestjo, s celoto, in ni več ločena in edinstvena entiteta. Če pa se vprašamo, zakaj na določenih mestih na eterični ravni še vedno vidimo na primer rimske vojake, je odgovor v tem, da duh rimskega imperija kot energijski zapis živi naprej. V okviru tega pa ostajajo izgubljene duše navezane na zemeljsko raven, še posebno če so umrle na tragičen način,« pojasnjuje Hazel Courteney, angleška avtorica duhovne literature, ki je preživela nenavadno izkušnjo hitrega duhovnega razsvetljenja, v svoji knjigi Divine Intervention (Božanska intervencija).