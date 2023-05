Energijski tok spremembe: krepi se tisto, v kar usmerjamo pozornost

Vedno se krepi tisto, v kar usmerjamo pozornost. Če jo usmerjamo v kaj materialnega, četudi v probleme, je imamo sami vedno manj, problemi pa živijo od te pozornosti. Če hočemo doseči spremembo v življenju, jo najlaže tako, da smo usmerjeni na energijski tok spremembe.

Kup energijskih tehnik manifestacije temelji na tem, da v sebi ali na glas izrečeš ukaz, potem pa pozornost usmeriš v telo in se osredotočiš na spremembe, ki jih je ukaz sprožil. Telo je namreč fantastično orodje, pravijo guruji. Ko sprožimo ukaz za manifestacijo, se na energijski ravni ustvari tok sprememb. Če se usmerimo nanj, naredimo največ, kar lahko, dodajajo. Če smo glede nečesa trmasto zakrčeni, pa takrat nismo v sedanjem trenutku.

Optimalno je, da delujemo kot alpinist, ki ve, kam gre, a je maksimalno osredotočen na vsak korak. Če bi bil z mislimi ves čas pri cilju, bi mu slej ko prej spodrsnilo. Z zakonom manifestacije je enako. V sebi imamo namreč nekakšnega notranjega saboterja, ki se upira spremembam. Ko hočemo spremembo, se oglasi in jo hoče minirati z notranjimi pomisleki.

Smisel kvantne psihologije je, da pridemo v cono, v kateri notranji saboter ne more sabotirati naših dejanj, saj ne more vedeti, kaj bomo naredili – to pomeni, da tudi mi ne vemo tega. To pa je mogoče le, ko smo spontani. Ko torej vemo, kam hočemo priti, imamo cilje, a delujemo spontano.