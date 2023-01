Energijska vibracija dreves

Tako kot vsa živa bitja imajo tudi drevesa posebno energijsko vibracijo, ki je počasnejša, globlja in prežeta z več potrpežljivosti kot človeška, pravijo šamani. So varuhi Zemlje, ki oddajajo frekvenco varnosti, stabilnosti in gotovosti. Od njih se lahko naučimo prizemljenosti, zdravijo in uravnovesijo nas, če samo hodimo med njimi ali se jih dotaknemo. Trdno namreč stojijo ne glede na turbulence okoli njih. Že kratek sprehod po gozdu nam bo zvišal vibracijo, enako kot meditacija pod drevesom. Prosite jih lahko za zdravljenje, vodstvo, čiščenje, zaščito ali intuitivne namige, saj so odlični prevodniki svetlobe in energije iz vesolja.

Posedite pod drevesom, ki ga začutite. Naslonite se na njegovo deblo ali položite roke nanj. Zaprite oči in dihajte. Prisluhnite, kaj vam sporoča. Odprite srce in opazujte slike, ki se vam prikažejo pred očmi. Spustite vse, kar vam ne služi več. Predstavljajte si, da se vsa negativna energija, ki jo nosite s sabo, prelije v drevesne korenine in se razblini v notranjosti Zemlje.