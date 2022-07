Energijska vaja: z njo lahko pomagajte prijatelju

Vaja vam bo koristila na več načinov. Prijatelju boste lahko svetovali in ga podprli s svojo notranjo modrostjo, ne samo z mnenji svojega uma. Povezali se boste z njim in okrepili odnos. Hkrati boste vadili in preverjali točnost svojih intuitivnih zaznav, kar je dobra vaja za vaše nadaljnje duhovno delo.

Umirite se, sedite, globoko dihajte in se povežite s svojo notranjostjo. Predstavljajte si, da vam nasproti sedi prijatelj. Začutite njegovo energijo. Modrost njegove podzavesti vam bo s štirimi simboli opisala njegovo trenutno stanje. Sprostite se in poglejte prvi simbol, ki se izriše med vama. Predstavlja namreč njegovo trenutno življenjsko situacijo. Oglejte si simbol, lahko ga obračate v umu, opazujte svoje vtise o njegovem pomenu. Odprite se različnim interpretacijam, naj sporočila nežno in brez truda pridejo do vas.

Spet se sprostite in počakajte na drugi simbol, ki predstavlja omejujoče prepričanje, ki ga prijatelj zadržuje. Ponovite s tretjim simbolom, ki kaže, kaj konkretno mora prijatelj storiti. Opazujte zaporedje prizorov, film, ki se odvija pred vami. Četrti simbol namreč prikazuje rezultate dejanj, ki jih je prijatelj opravil. Ko analizirate podatke, pokličite prijatelja in skupaj preverita vrednost prejetih sporočil.