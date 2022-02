Energijska vaja: Kvantno zdravljenje

David Hamilton, znanstvenik in raziskovalec povezave med umom in telesom, je prepričan, da se bolezni porodijo v kvantnem polju, na katero lahko vplivamo ter jih odstranimo. Tehnika, s katero lahko na energijski ravni upravljamo svoje bolezensko stanje, se mu je porodila v spanju.

»Vizualizirajte si oboleli telesni organ, kot bi s kamero gledali kosti, meso, sklepe,« pravi v knjigi Kako um zdravi telo (Primus). »Pojdite do celic, proteinov, encimov in DNK – do njegovih atomov. Izberite si enega in vstopite vanj – oglejte si protone, nevtrone in elektrone in si jih predstavljajte kot zvezde na nočnem nebu.« Kvantno polje je polje energije, v katerem se osnovni delci rodijo in zgoščajo kot dežne kapljice.

»Zamislite si polje kot prostor v globoki praznini popolne negibnosti, kot mirno jezero. Zdaj si predstavljajte valove – vibracije bolezni – in jih umsko odstranite. V mislih si recite: 'Naj vidim valove – vibracije (dodajte ime bolezni, če je ne poznate, samo bolezen).' Nezavedni um vam jih bo simbolično prikazal, npr. kot nevihtno morje. V mislih potrdite: 'Izbriši!' Nato glejte, kako valovi upadejo in izginejo – zbrisali ste bolezen. Nato na njeno mesto vnesite nove vibracije. V negibno jezero spustite svetlobni kamenček, ki predstavlja namero – popolno zdravje ali zdravljenje. Lahko dodate še kamenčke sočutja, ljubezni, odpuščanja, prijaznosti itd., povezane z obolenjem. Bodite pozorni na zvoke, ki jih naredi kamenček, opazujte svetlobo, ki se nato širi v jezeru kot valovi zdravja, miru …

Vaja naj traja pet minut. FOTO: Marcos Elihu Castillo Ramirez/Getty Images

Dodajte poljubno število kamenčkov, a najmanj dva ali tri. Nato si zamislite, da zapuščate kvantno polje. V mislih si recite: 'Naj vidim, da je končano.' Osnovni delci, zvezde na nebu, naj bodo zdaj drugačni kot prej. Lahko spremenijo barvo in so enake kot kamenčki, se svetlikajo ali pulzirajo kot severni sij. Še enkrat ponovite prejšnji stavek in se umaknite iz atomov, ki prav tako spremenijo podobo. Enako storite in izrečete, ko greste v DNK, v katerem vidite svetlikanje zdravilnih genov. Ponovite v celicah in delu telesa. Ni nujno, da se vedno spremeni barva, lahko se tudi mišice lažje pregibajo ali celice zadihajo. Po želji si lahko vizualizirate, da se tumor razkraja, virus zapušča telo, se tkivo obnavlja ... Nato poglejte celotno telo in recite: 'Naj vidim, da je končano.' Opazujte, kako ste zdravi in vitalni, in zaključite s: 'Hvala. Končano je. Končano je. Končano je.'«

Vaja naj traja pet minut. Lahko jo uporabljate tudi za spreminjanje prepričanj in čustev. Z njo boste lahko že v delcu sekunde vstopili v kvantno polje, izbrisali bolezen ter podprli okrevanje.