Energijska krogla kot podpora pri zdravljenju

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Začutite energijo univerzuma, ki se širi prek čaker na vaših dlaneh. FOTO: Wasja/Getty Images

Energijsko kroglo ali kroglo či lahko uporabljamo na različne načine. Z njo si lahko pomagamo pri samozdravljenju, v pomoč pa nam je tudi pri zdravljenju druge osebe, živali ali rastline. Po drugi strani jo lahko ustvarimo tudi za vajo, saj se tako učimo, kako spustiti univerzalno energijsko skozi svoje telo prek dlani. Dlani boste izmojstrili, da jo začutijo, hkrati pa se bo povečala vaša splošna senzibilnost. Na njih sta namreč čakri, ki ju boste aktivirali pri tej vaji.Če morda izvajate energijski poseg na nekom drugem, bodite pozorni, da za to ne porabljate svoje energije, ampak le vzpostavite kanal, skozi katerega teče vesoljna energija. Preden začnete, sprostite napetost iz telesa in uma, opustite pričakovanja in se osredotočite le na prevajanje energije ter ustvarjanje krogle. Udobno se namestite in začnite dihati – vdihnite in štejte do štiri, nato izdihnite in štejte do šest, da se sprostite. Vizualizirajte, da snop svetlobe teče skozi vrh vaše glave v telo in vas polni z energijo. Skozi kronsko čakro se zliva in vas povezuje z vesoljem. Osrediščite se v svojem srcu in pošljite svojo energijo v zemljo, vse do njenega centra. Predstavljajte si, kako se zlata energija vrtinči okoli vaših nog, hrbtenice, po telesu. Iz zemlje se pomika navzgor, odpira in aktivira vaše energijske centre. Nazadnje izstopi iz kronske čakre in se poveže ter združi s čudovito belo svetlobo. Nato si zamislite, da se energija iz čaker preliva po telesu in izhaja na dlaneh. Pomanite si roke in jih počasi vlecite narazen. Občutite zategovanje in odpor, ko jih spet približate. Igrajte se z energijsko kroglo, tako da jih približujete in ločujete.Nič ni narobe, če čutite mravljince, tresenje, vročino ali mraz v rokah. Ko jo stabilizirate in čutite, da ste pripravljeni, pa jo lahko z namero zdravljenja položite na del telesa, ki jo potrebuje. Če je to srce, jo položite nanj, roke pa držite nad njo in počakajte, da steče zdravilni proces. Začutite ga ali vizualizirajte, zaznajte, da teče. Intuitivno boste začutili, da je končan in lahko umaknete roke. Če ste kroglo namestili na nekoga drugega, pomanite dlani, da prekinete povezavo z njim.