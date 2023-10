Energijska bremena prednikov

Karma vaše krvne linije prednikov se prek staršev prenaša na vas. Če je bil denimo oče najbolj duhovno razvit človek v družini in je imel brate in sestre, je lahko nosilec karmičnih družinskih energijskih blokad. Karmično breme nosi vse življenje, razen če mu ga je uspelo razrešiti. Karmična bremena se v družini prenašajo energijsko, lahko celo fizično ali popolnoma podzavestno. Hkrati to lahko vpliva na to, kako se povezujete z družino. Tu je vzrok, da se na primer strica bojite že kot otrok. Da vam nekdo že od nekdaj vzbuja občutek hladu, ki ga ne znate pojasniti.

Če ste bolj senzibilni in rojeni očetu in mami, ki sta karmično obremenjena, čutite, da nosite dvojno breme. V karmičnih povezavah se skriva vzrok, da se ne razumete s starši zaradi energijskih vezi iz preteklosti. Ker je vse energija, sega naša zavest prek fizičnega sveta in linearnega časa. Vsi smo preživeli že mnoge inkarnacije, nekaj skupaj, in zdaj smo se odločili ponovno utelesiti skupaj na Zemlji z določenim namenom. Glede na pretekla življenja ste se odločili ali za bolj lahkotno ali intenzivno življenje v skladu s svojo karmo. Vedno sta dve plati kovanca, morda ste se odločili izkusiti življenje morilca, da bi imeli vpogled v izkušnjo ubijanja, saj ste bili prej žrtev. Z mamo ste lahko imeli mnoge karmične izkušnje iz preteklosti, prizadeli sta druga drugo zaradi lekcije, ki se jo učita. Vse potrebuje ravnovesje; če ste bili v preteklem življenju uničevalni, ste zdaj na drugi strani izkušnje.

Družinski vzorci se prenašajo od prednikov do vas. Če je bila tema vaše babice, da je skrbela za druge in postavljala sebe na zadnje mesto, dedek pa je predeloval temo alkoholizma, se na vašo mamo prenese tema žrtvovanja. To se lahko izraža kot pomanjkanje pozornosti, ljubezni do sebe in svojih otrok. Družinske tradicije se prenesejo naprej na enak način. Vzdržujejo sistem in ohranjajo družinsko zavest na določeni ravni.