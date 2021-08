Vsi nosimo v svoja bivališča ogromno energije drugih ljudi. Zato je dobro čistiti stanovanja ob ločitvah, da se znebimo energije partnerjev, tudi če je nekdo v stanovanju umrl, bil bolan, sploh ob selitvah, da vanje vnesemo svojo energijo. Enkrat na leto je treba dom energijsko očistiti, potem pa stanje vzdrževati.



Zelo občutljivi za energije prostora so odvisniki od raznih opojnih snovi, svarijo duhovni učitelji, pri njih se zelo rade vmešajo entitete, nižje energije oz. energijski zajedavci, ki samo čakajo, da dobimo v avri čustveno luknjico, in nam pomnožijo negativne občutke, saj se hranijo z našimi čustvi. Ko so v prostoru, čakajo in nam ob slabem dnevu razburkajo čustveno stanje. Toda vsi imamo svobodno voljo, torej smo mi tisti, ki jim dopuščamo, kaj lahko in česa ne. Enako je pri črni magiji. Če verjameš, da ta energija lahko pride do tebe, ti bo gotovo škodila. Če v to ne verjameš, pa reči zaradi zakona svobodne volje teže dostopajo oz. skoraj ne morejo priti do tebe. Enako, kot če nekdo trka na okno in te straši, a ne more do tebe, če mu ne odpreš.



Duše pokojnikov nam načeloma ne škodujejo, lahko pa pustijo energijski odtis v prostoru. Vsekakor je treba tudi v teh primerih dobro prečistiti dom – s svečo in kadilom, ploskanjem, zvončkljanjem, soljo. Entitete se najraje zadržujejo v kotih, razpokah, zanje je idealno mesto krama, zato pospravimo in s tem naredimo prostor za nove energije. Po prehodu se pokojniki sicer največkrat odločijo, da bodo naši varuhi, ker so hodili po zemlji in vedo, kaj se nam dogaja, medtem ko so nadangeli izjemno močna bitja, a nimajo te izkušnje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: