Energija v odnosih

Posledice energijske povezanosti z drugimi so lahko tako močne, da nam preprečijo doseganje ciljev ali se zaradi njih slabo počutimo. Ukrepamo pa lahko samo, če se zavedamo dogajanja.

Najprej se naučite prepoznati, da vam kdo nasprotuje. Tudi če nas nekdo preganja, je predpogoj za obrambo, da opazimo, da to počne. Lahko je to človek, ki bo sprožil laž ali govorice o vas ali vam škodoval. Opazuje vas, misli na vas, pripravlja se na napad. Če se tega ne zavedate, niste v prednosti in vas bo zadeva presenetila. Če veste, se lahko dejavno vključite v njegove manevre.

Vsak dan ustvarjamo psihične povezave z ljudmi, ki jih srečamo. Zaznamo njihovo individualno frekvenco, tako kot oni našo. Močneje nekoga poznamo, krepkejša je naša vez z njim. V meditaciji se lahko tako povežemo z vsemi, s katerimi smo stkali vezi v sedanjosti in preteklosti, in jim pošljemo signal.

Zakaj je pomembno, da kdaj prerežemo vezi? Zato ker nas imajo nekateri ljudje pogosto v mislih, tudi tisti, s katerimi smo prekinili stike, ker želimo iti naprej. Morda niso bili najbolj pozitivni, a ker smo prek energijske mreže še vedno povezani z njimi, še vedno dobivajo našo energijo. V meditaciji »stresemo« te povezave in lahko se začnejo zavedati tega. Zato je pomembno, da prekinemo vezi z ljudmi, od katerih smo odšli. Na višjih ravneh zavesti vam bodo poskusili preprečiti, da dosežete svoje cilje. S tem se boste ločili tudi od negativnih vzorcev, ki ste jih ustvarili v življenju. Ljudje namreč predstavljajo samo oznake teh vzorcev. Želijo vas potegniti nazaj v star način razmišljanja in delovanja. Vse je povezano med sabo. Znanost in domačnost sta naravna instinkta, ki se jim sprožita ob vas in želijo vzpostaviti enako povezavo z vami kot nekoč. Posledično boste tudi vi ob njih raje uporabili stare znane vzorce namesto novih.

Če ste dovolj močni, lahko preprogramirate odnos. FOTO: Vanessa Nunes/Getty Images

To ne pomeni, da morate zapustiti družino in prijatelje, ampak da si morate vzeti dovolj časa in razdalje za duhovni razvoj. Zavedajte se, da imajo družina in prijatelji že vnaprej določeno stanje zavedanja, kdo ste in kako naj bi se obnašali. Prepoznavajo vas prek programa svojih osebnih pričakovanj. Opazili boste, da vas želijo potegniti v svojo resničnost. Všeč jim bo, če boste takšni kot nekoč in kot so vas vajeni, namesto da bi vam dovolili, da ste taki, kot ste zdaj. Lahko vas bodo poskusili preglasiti, utišati ali vas bodo dajali v nič. Seveda lahko ustvarite tudi nove vzorce razmišljanja v starih odnosih. Če ste dovolj močni, lahko preprogramirate odnos z nekom iz preteklosti, a za to morate najprej prepoznati, s čim vas vleče nazaj, in prekiniti energijski tok med vama.