Energija predmetov

Čutilo tipa lahko razvijamo v sposobnost jasnočutnosti – psihometrije, pri čemer se nam z dotikom odprejo vrata duhovnih dimenzij. Tako lahko prek osebnega predmeta razberemo človekove lastnosti, težave, sporočila, najdemo rešitve za njegove zagate.



Ljudje, ki imajo izmojstreno tehniko energijskega branja predmetov, pravijo, da jih lahko občutijo v roki kot hladne, žareče, čutijo mravljinčenje ali zbadanje. Če ob tem pomislijo na lastnika predmeta, se sproži val energijskih informacij. Preberejo lahko, kje zastaja energija, kaj ga bremeni, njegove prikrite vzorce ter smer, v kateri bi bilo najbolj modro delovati, da se zadeve razrešijo. Ko pozneje preverijo dejstva pri opazovani osebi, se izkažejo za pravilna.



In kako deluje psihometrija? Človek s svojim edinstvenim energijskim vzorcem, s svojo lastno frekvenco prežame – energizira predmete v svojem avričnem polju. Do učinka lahko pride v trenutku, zgolj ob fizičnem stiku s predmetom, ki ga podrži v roki, ga nosi ali se ga dotakne, da se navzame njegove vibracije.



V energijski ovoj predmeta se vtisne tako človekovo trenutno psihoenergijsko stanje kot njegov celotni energijski zapis, ki vključuje preteklost, delno tudi prihodnost na ravni duše z vzroki in posledicami vred. Treba se je zavedati, da nismo ločena, ampak z nevidnimi vezmi medsebojno povezana energijska bitja. Energijske sledi, svoje edinstvene vibracije, lahko puščamo v stvareh in prostorih, s svojo energijo prežamemo dom ali pisarno, s svojo energijsko frekvenco lahko vplivamo na druge negativno ali pozitivno …



Najmočneje se naš energijski vzorec vtisne v oblačila, ki jih nosimo, posteljo, v kateri spimo, predmete, ki jih najpogosteje uporabljamo. Dober primer je nakit, posebno tisti, ki ga redno nosimo, je prepojen z našo energijo.



Oseba z razvitimi sposobnostmi psihometrije se lahko tako poveže z energijo osebnega predmeta, kot bi se naravnala na določeno frekvenco na radiu, ter bere podatke. Nekateri zdravilci lahko tako tudi zdravijo na daljavo.

