Peta dimenzija je dimenzija svetlobe in ljubezni, kraj brezčasnosti, razsvetljenosti in blaženosti. Če kot duša napredujemo naravnost od tretje do pete dimenzije, tako kot nekateri duhovni učitelji, najprej prehajamo najnižje plasti pete dimenzije. Tudi po smrti gremo tja in doživimo pregled življenja, preden se pomaknemo više. Zelo redki duhovni učitelji na Zemlji so prešli naprej, redno pa prek teh plasti prehajajo nadangeli.

Energija pete dimenzije je jasnejša, lahkotnejša in omogoča, da vidimo več možnosti, razmišljamo kreativno. Subtilnejša je, usklajena s celoto življenja, manj osredotočena na posameznikove koristi. Upošteva višje dobro vseh vpletenih.

V trenutni tridimenzionalni resničnosti človeštva prevladujejo upi, strahovi, osebne skrbi, še posebno ego, ki ne vidi ničesar prek svojega stanja zavesti. Hkrati pa je človeštvo že vstopilo v obdobje hitrih sprememb, če je to egu po volji ali ne. Rezultat bo popolnoma spremenjena perspektiva zavedanja in premik od zelo omejenega pogleda na življenje, na katerega vpliva preteklost, k pogledu, odprtemu za vse možnosti. Najosupljivejši bo prehod od tekmovalne ekonomije v socialno strukturo, ki bo temeljila na sodelovanju, od pohlepa in kopičenja do sočutja in deljenja, od individualne sebičnosti k družbeni odgovornosti, od izkoriščevalskega ekonomskega sistema do pravične delitve virov, pravijo guruji.

Začetki procesa se že kažejo kot naravne katastrofe, ki povezujejo narode med sabo, saj vsi priskočijo na pomoč deželi v stiski, pravijo. V krizi smo se namreč sposobni odmakniti od pohlepa in obrniti od tekmovalnosti k sočutju.

Prav tako se pospešeno razvija znanost in potrjuje, da zavest in energija nista ločeni. Močnejša in bolj razvita je zavest, močnejše je človekovo energijsko polje. Trenutna zavest povprečnega človeka je nedisciplinirana in neosredotočena kot razpršena šibka svetloba. Zavest mojstrske duše pa je nasprotno – disciplinirana in sposobna laserske osredotočenosti.

Vaš miselni proces se bo pospešil. FOTO: Melpomenem/Getty Images

Počasi torej začenjamo sprejemati idejo multidimenzionalnega vesolja in spoznavati, da so meje ene same realnosti omejujoče. Odkrivamo, da v vesolju nismo sami: v milijonih galaksij je mnogo bitij.

V peti dimenziji ni nobenih fiksnih pozicij česar koli, vse samo teče, a je hkrati veliko bolj uravnoteženo kot zdaj, ko se vznemirimo, če kaj ne gre po naših pričakovanjih in načrtih. S sprejemanjem vsega in obsojanjem ničesar lahko vse v tej dimenziji prosto teče brez ločenosti in dvojnosti, potrebe po presojanju, izbiranju ene stvari namesto druge … Sprejemanje vsega prinaša harmonijo enotne zavesti, stanja jasnosti in svetlobe.

Ko boste v njej, bo vaš um jasnejši, ostrejši, zaznavali boste stvari, ki jih prej niste, videli boste več možnosti in rešitev situacij. Morda bo najprej težko izbirati, saj ste navajeni na ožji nabor. Ustvarjalnejši boste. Sporočila in znaki, ki jih boste prejemali, bodo subtilnejši, lahko boste dostopali do odgovorov in vaš miselni proces se bo pospešil.