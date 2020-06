Energija narašča v smeri naše pozornosti

Področje, situacija, problem, težaven odnos, negotova prihodnost, slabe novice, težke družbene razmere … Problem, na katerega usmerjamo pozornost, se povečuje, pravi eden od univerzalnih energijskih zakonov. Vse, s čimer se boste torej pretirano obremenjevali in to nenehno premlevali, se bo še bolj zapletalo in povsod tam se bodo pokazale še večje težave.



Kot da bi dražili leva, ki vas bo napadel, če šarite okoli njega, če ga pustite popolnoma pri miru, pa bo nenevarno zaspal in lahko ga boste mirno obšli, ne da bi vam povzročal težave. Zato tudi toliko duhovnih učiteljev opozarja, da moramo spustiti rezultate in vnaprejšnje scenarije in se jih ne smemo oklepati, saj bomo s tem zaustavili energijski tok in zadevo upočasnili ali zapletli. Najbolje je, da popolnoma spustimo zastavljeno namero in pozabimo na vse, kar nas bremeni. Zapomnite si namreč, da vztraja vse, čemur posvečate misli, čas in osredotočenost. Zato bodite pozorni, na kaj ste naravnani.



Skrbi zaradi dolgov in zdravja se bodo povečale, če boste nenehno premlevali o njih. Vesolje bo namreč pomnožilo vašo izkušnjo, saj ne loči med pozitivno in negativno naravnanostjo, deluje le na energijo, povezano z zadevo. Ko ste torej ujeti v negativni miselni tok, ga prekinite, preden postane vaše prepričanje ali življenjska filozofija.