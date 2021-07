Energija denarja

Najpomembnejše pri manifestiranju denarja je, da izhajate iz sproščenega, igrivega stanja duha. Naravnani morate biti na vibracijo, na kateri se želeno lahko zgodi, biti morate prepričani v srcu, duši in umu, da lahko pritegnete določen znesek.



Razmislite, kakšen je vaš odnos do denarja. Ste pohlepni, v pomanjkanju, se ga oklepate, pustite, da vam narekuje način življenja …? Nič od tega ni prava naravnanost za privabljanje bogastva, morda prej za privabljanje stroškov in dolgov.



Tudi pretiran trud, posebno krčevit, ni dober. Zato priporočamo, da začnete z radovednostjo in željo po raziskovanju, pri tem pa ostajate odprti za vse. Še bolje pa je, če privzamete igriv odnos in vznemirjenje.



Nujno se morate izogniti tudi težnji, da pripisujete denarju moč, ki je v resnici nima. Ne morete biti prepričani, da je denar vir moči. Ne more vas v resnici osrečiti, saj to veste. Denar je samo kovina in papir. Kako ima torej lahko moč nad vami? Če mislite, da boste, ko ga boste imeli, močnejši, se motite. Samo paranoični boste, da ga lahko izgubite. Vsa moč je v resnici v vas. Če ne verjamete tega, ste prešibki, da bi manifestirali denar.

Zavedajte se, da stoodstotno nadzirate denar in vam je stoodstotno podrejen v vsakem trenutku. Ne more vas zavrniti, samo sledi vam in vas uboga. Na neki način mu ukažete, naj postane del vaše resničnosti. Vi ste ustvarjalec, denar mora ubogati in slediti.



Vzemite vse skupaj kot igro. Naj bo izkušnja pridobivanja denarja zabavna, sploh se ne posvečajte načrtom, kaj boste potem počeli z njim. Če si želite nekaj, kar lahko kupite, se osredotočite na to stvar. Morda denar sploh ne bo udeležen v proces privabljanja. Ko boste usvojili to načelo, se vam bo zdelo dobivanje denarja kot videoigra in nekaj povsem nestresnega.

