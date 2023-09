Enajsta hiša – prijatelji in sreča

Naravni vladar 11. hiše je vodnar, povezan s Saturnom in Uranom. Planeti, ki so položeni v 11. hišo, kažejo, kako se vključujete v skupine ljudi in prijateljstva in kako razmišljate o njih. V nasprotju z 10. hišo, ki kaže naše poslanstvo, avtoritete, očeta oz. mamo, kariero, nam 11. pove več o tem, v katera društva, stranke se vključujemo, v kakšno skupnost spadamo, kakšne prijatelje si izbiramo, povezana je z našimi sanjami, hrepenenji in srečo. Predstavlja raznovrstne zveze, organizacije in skupnosti - od pripadnosti ekološkim iniciativam, družbenim gibanjem, političnim strankam, alternativnim zdraviteljskim skupinam, stanovanjskim skupnostim, lokalnim odborom, pevskim zborom, tabornikom …

Če imamo v 11. hiši Sonce, imamo močno osebnost, polno idej in prepričanj, a tudi voljo, da uresničimo nepredstavljive zamisli. Luna v 11. hiši je znak velikodušnosti in uspeha, a je naša sreča lahko opoteča. Ljudje s tem položajem Lune so zadovoljni, ko preživljajo čas s prijatelji, s katerimi lahko delijo svoja čustva. Z Merkurjem v 11. polju se odlično znajdete v družabnih situacijah, imate veliko prijateljev in ste vešči povedati, kar mislite, ne da bi kogar koli užalili. Odprti ste, obožujete priložnosti, ko ste lahko obdani z ljudmi.

Pokaže tudi, v katera društva se vključujemo. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Venera tu lahko prinese veliko pozitivnih doživetij, posebno v povezavi z drugimi. Radi se gibljete v različnih družabnih krogih, se udejstvujete v društvih in skupinah. Z Marsom v 11. hiši vas ženejo ambicije, veliko si želite doseči, vse boste naredili za to. Polnite si baterije in črpate moč iz časa, ki ga preživite s prijatelji. V skupinskih aktivnostih ste tekmovalni in iščete dodatne izzive. Srečni ste, če imate v 11. hiši Jupiter, dobrotnika med planeti. Označuje, da zasijete ob udeležbi v skupinskih aktivnostih ter druženju s prijatelji. Spremlja vas sreča.

Saturn daje človeku občutek pripadnosti in varnosti v skupnosti ali skupini. Težava je, da ne verjame v srečo ter je prepričan, da se mora zanesti na svoje delo in vire. Še več, s tem položajem dosega cilje s trdim delom in veliko učinkovitostjo. Ima ozek krog prijateljev. Uran, Neptun in Pluton v 11. hiši kažejo nepričakovane okoliščine, nenavadne situacije, prav tako se hitro spreminjajo človekova hrepenenja in prizadevanja. Uran in Neptun kažeta sproščena prijateljstva, prvi nenavadne in ekscentrične prijatelje, drugi duhovne in umetniške. Z obema planetoma v tej hiši si človek želi biti vključen v skupine z naprednimi, globokimi idejami. Pluton prinaša prijatelje, ki lahko spremenijo človekovo življenjsko pot v pozitivnem ali negativnem smislu.