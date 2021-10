Enajst znakov, da ste dobra čarovnica: ljudje vas imajo za angela na zemlji

Dobre ali bele čarovnice (spretne ženske) veljajo za angele na zemlji. Imajo globoko povezavo tako z zemljo, kot z zrakom. So posredniki med ljudmi in elementarnimi bitji ter služijo večjemu dobremu v vsem, kar počnejo.

Teh enajst dejstev dokazuje, da ste tudi vi bela čarovnica, piše stil.kurir.rs.

Pogosto imate preroške sanje

Ali sanjate sanje, ki se sčasoma uresničijo? So vaše sanje pogosto apokaliptične ali v njih morda srečate ljubljene, ki so umrli? Sanjate lahko tudi o različnih oblikah – predvsem o peterokotniku ali trikotniku. Te oblike se lahko v sanjah pojavijo tudi kot cvet s petimi cvetnimi listi ali v obliki trikotnega lista. Tudi krog je simbol čarovnic, saj simbolizira enotnost sveta in večnosti. Simbolizira tudi Luno in čarovnice se zaradi boginje Diane pogosto imenujejo otroci Lune.

Z lahkoto začutite vzdušje v prostoru

Vstopite v sobo, polno ljudi in takoj veste, da je prišlo do neke vrste konflikta? Ali čutite, ko je soba polna ljudi, prijateljev ali sovražnikov? Čutite, da je nekaj narobe? Številne čarovnice imajo izjemno močno intuicijo in sposobnost začutiti vse.

Najraje ste v naravi

Ali želite preživeti čas v naravi, pa naj bo dež, sonce ali sneg? Morda želite biti na prostem ob različnih urah dneva in tudi ponoči, ko se morda počutite še živahnejše. Razveseli vas vonj po pokošeni travi ali vonj poletnega dežja. Morda boste celo zavohali sneg, ki prihaja, saj so čarovnice otroci narave.

Ste občutljiva duša

Ali čutite bolečino ali nelagodje nekoga drugega? Ljudje se želijo pogovarjati z vami in želijo, da jim svetujete ali pa vam želijo zaupati svoje težave. Ob vas se počutijo udobno zaradi vaše skrbne in občutljive narave. V preteklosti so številne čarovnice, predvsem bele čarovnice, delovale kot lokalne svetovalke. Ljudje so iskali njihovo pomoč za vse vrste težav.

Čutite, da vas neka žival privlači

Vrnite se v otroštvo in pomislite: ali je bila kakšna žival, ptica ali žuželka, ki je bila vedno z vami in vas je vedno našla, tudi če ste bili na dopustu? Lahko je karkoli, od pajka do mačke ali vrane. Te živali vas iščejo, ker so darovi duhov, ki varujejo in skrbijo za vas.

Radi izdelujete mazila in zdravila po starih receptih

Ali svoj prosti čas izkoristite za pripravo domačih zeliščnih zdravil? Vas navdušuje homeopatija? Veste, da morate uporabiti sivko, da boste zaspali, ali metin čaj, da pomirite želodec. Čarovnice so bile znane zdravilke in farmacevtke.

Otroke naravno privlačite

Se vam zdi, da so otroci raje z vami kot z drugimi, celo raje kot z lastnimi starši? Razlog, zakaj otroke tako privlačite, je, da lahko začutijo čarovnijo v vas. Prav tako poskrbite, da se počutijo varne in vedo, da vam lahko zaupajo.

Zanimata vas vesolje in sončni sistem

Morda obožujete dokumentarne filme o vesolju in vseh različnih planetih. Verjamete, da v vesolju nismo edini in da smo vsi povezani. Zanimata vas tudi horoskop in astrologija.

Obožujete umetnost

Radi počnete različne stvari: izdelujete sveče, kuhate in šivate oblačila. Ko ustvarjate, se čudovito, ne glede na to, ali kuhate v kuhinji ali izdelujete darila oziroma voščilnice za druge ljudi.

Skrbite za planet in naravo

Globoko vas skrbi za Zemljo in okolje, zato ju poskušate zaščititi kadar koli le lahko. Obožujete letne čase in spremembe v naravi, ki jih prinašajo. Reciklirate in to ste počeli še preden je vse skupaj postala 'modna muha'. Obožujete jesen, zimske radosti, spomladansko cvetje in čebele, ki brenčijo v poleti v parkih.

Verjamete v večje dobro

Karkoli počnete, počnete z dobroto v srcu in dajete vse od sebe. Verjamete v čarovnijo in v vse, kar to vključuje – vile in druga elementarna bitja. Verjamete tudi v duhove. Vendar pa je v vseh vaših prepričanjih in v vsem, kar čutite, močna sila dobrega in vi ste del tega.