Enajst opozorilnih znakov iz vesolja: na napačni poti ste, spremenite svoj odnos

Mnogi ljudje verjamejo, da se jim stvari »kar zgodijo«, a ko se povežemo s svojo intuicijo, odkrijemo, da je vse, kar se nam dogaja, naša lastna kreacija. Morda se ne zavedamo v celoti, kaj ustvarjamo iz trenutka v trenutek, a na srečo nam vesolje daje veliko znakov, ki nas obveščajo, kdaj smo na pravi poti, in še pomembneje, kdaj smo na napačni. Kot pišejo na atma.hr, se lahko s pomočjo poznavanja teh opozorilnih znakov iz vesolja osredotočimo na pravo pot. Ti znaki nas namreč opozarjajo, da naše misli, občutki in dejanja delujejo na nizki vibraciji oziroma so usmerjeni negativno, kar ustvarja številne neželene okoliščine. Ko pa se naše misli, občutki in dejanja odvijajo na visoki vibraciji, se bodo stvari popolnoma uredile. Cel dan se bomo imeli odlično in okoliščine nam bodo naklonjene. Zato je tako pomembno, da dvignemo svojo vibracijo z zavestno izbiro pozitivnih čustev in misli. V življenju bomo vsi občasno naleteli na neželene situacije, vendar je to čisto v redu. Dokler smo sposobni upoštevati te opozorilne znake in ne dovolimo, da bi se naš ego osredotočil nanje, se lahko zelo hitro vrnemo na pravo pot.

Ko se premikamo skozi dan, je dobro, da smo pozorni na nekaj opozorilnih znakov iz vesolja. Tukaj navajamo enajst najpogostejših.

1. V želodcu se pojavijo neprijetni nagonski občutki.

2. Uščipnete se, urežete ali zlomite prst.

3. Obtičite v velikem prometnem zastoju.

4. Prejemate negativne, umazane pogledov in posmehljive, zlobne pripombe drugih ljudi.

5. Poškodujete se.

6. Imate nepričakovano visoke stroške ali račune.

7. Prepirate se s svojimi najdražjimi.

8. Zbolite.

9. Imate močan glavobol.

10. Izgubite ali zlomite nekaj zelo vrednega.

11. Pojavi se neprijeten vonj, okus ali zvok.

Vsak od teh znakov je opozorilo, da se morate ustaviti in se osredotočiti. Prenehajte z delom ali pogovorom, saj vas nič od tega ne bo pripeljalo tja, kjer si resnično želite biti. Namesto tega globoko vdihnite, naredite korak stran od situacije in si vzemite minuto za premislek in meditacijo, če lahko.